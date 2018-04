Karate, tris d'assi per la Corassori a San Benedetto del Tronto

Ancora soddisfazioni per il Gruppo karate Corassori che nel week end appena trascorso hanno partecipato all’evento Nazionale Fiam denominato “Coppa Italia Wadokai e Rengokai” svolto a San Benedetto del Tronto. Appuntamento d’obbligo per poter accedere alle selezioni per la coppa Europea Wadokai che quest’anno si terrà in Portogallo a Novembre.

La piccola delegazione, oltre ai sempre presenti Maestri Vincenzo Ferrara e Manuela Negrini, contava nove atleti che riescono a portare a casa un bottino di 15 medaglie. La gara inizia con i kata (forme) si riconferma la miglior atleta cadetta Beatrice Di Chiara che dopo aver vinto i Campionati Italiani, torna sul gradino più alto del podio, Massimiliano Muratori sempre in un testa a testa con il Genovese Macrì la spunta e vince l’oro; Davide Costantini, appena rientrato dopo un fermo forzato, ottiene un argento; Luca Bandieri, Eleonora Annovi, Alessandro Montorsi e Ciro Costanzo ottengono il terzo posto. La dodicenne Alessia Iacheri, unica modenese nella categoria preagonisti cinture colorate, ottiene due bronzi Kata e Kumite.

La competizione continua domenica con il combattimento e anche qui arriva il risultato: Oro per Alessandro Montorsi, a sostegno della forte crescita individuale dell’atleta, seguito dal compagno Ayman Aouachi argento e sempre ottime le prestazioni di Luca Bandieri, Ciro Costanzo ed Eleonora Annovi che ottengono un argento e per finire un bronzo per Davide Costantini. Presenti i nostri ufficiali da gara (La Barbera, Parenti, Barbagallo e Manzotti) sempre pronti a sostenere il gruppo con grande spirito di sacrificio. Il Maestro Vincenzo Ferrara insieme al Maestro Manuela Negrini si pongono l’obiettivo di far conoscere la realtà sportiva modenese a livello nazionale e internazionale con serietà e qualità.

Gallery