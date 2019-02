Karlovarsko-Azimut Leo Shoes Modena 0-3 | I gialli aspettano i risultati serali

Ultima giornata del girone di Champions per Modena, che ha trovato diverse difficoltà nel cammino europeo. Due sconfitte contro la Lube, e due vittorie in casa contro Karlovarsko e lo Zaksa. La qualificazione è molto improbabile, ma Modena onora sempre i suoi impegni, al di là del risultato. La formazione ceca nel proprio campionato è attualmente quarta in classifica, come Modena. Mai banali le trasferte europee: per Modena sarà un buon test, in vista del ritorno di Christenson, ma soprattutto dei play off. Seconde linee in campo, per il morale dello spogliatoio. Gli arbitri della gara sono Miklosic e Bernstrom. Modena schiera: Keemink, Pinali, Bednorz, Kaliberda, Anzani, Van der, Ent, Pierotti/Rossini.

Primo set 25-19 Modena : Anzani al centro fa 1-0. Karlovarsko 1-1 in banda. Pinali di giustezza 2-2. Bednorz chiude uno scambio confuso 4-1 Modena. 5-2 Anzani parte forte altro punto d’appoggio. 6-4 Pinali gran bordata. 7-5 Bednorz mura l’attacco di casa. 8-6 errore in battuta, Modena sospira. 9-7 Kaliberda decisivo. 10-9 Zmrhal pallonetto vincente. 12-9 bella pipe di Kaliberda, fiducia ! 13-10 Bednorz palla precisa. 15-12 Modena Zmrhal batte a rete. 16-14 Van der Ent muro vincente. Van der Ent doppio ace 18-14 Modena. 19-15 Pinali decisivo come solito. 21-15 Karlovarsko pasticcia in difesa. 22-15 ace di Keemink. 24-18 Bednorz puntuale, set point. 25-19 il check chiude il primo set, vince Modena con le “ seconde “ linee.

Secondo set 25-21 Modena. : Kaliberda pareggia i conti dopo l’1-0 dei padroni di casa. Anzani errore al centro 3-1. 3-3 Zmrhal schiaccia a rete parità. Van der Ent muro vincente 4-3 Modena. 6-4 Karlovarsko errore Kaliberda in difesa. Bednorz chiude una bellissima azione 6-6. Entra Benvenuti. 9-6 per i padroni di casa, ammonito Keemink per proteste. Penrose vincente 10-7 Modena rincorre. Anzani sempre insidioso al centro 11-9. 12-10 Van Harlem inganna la difesa gialloblu. Bednorz si fa trovare pronto 13-11. Bednorz muro vincente 13-13. 14-14 erore dei padroni di casa in battuta. 16-14 bell’asse Keemink-Pinali, Modena avanti. 17-15 Van der Ent deciso al centro. Penrose sbaglia una palla comoda 18-16 Modena. Pinali fa 20-18 Modena convince. 21-19 errore al servizio Karlovarsko 21-19 Modena. 23-20 Anzani muro decisivo. 24-21 Pinali sicuro di sé. 25-21 Pinali ace vincente.

Terzo set : 25-19 Modena : Pinali fa 1-0 Modena. Bednorz bella pipe 2-0. Ace Keemink 3-0. Errore a servizio Karlovarsko 4-1. 5-2 Anzani pallonetto. Penrose accorcia 4-5, Karlovarsko non si arrende. 6-4 Bednorz bordata imprendibile. Bednorz colpisce il nastro, punto dei padroni di casa. 8-7 errore grave di Penrose, Modena ne approfitta. Kaliberda invade il campo, 8-8. 9-9 Penrose si rifà subito in pallonetto, equilibrio. Bednorz altissimo 11-9 Modena. Ace Kaliberda 12-9. Pinali vincente 13-10, e Modena vuole scappare via. 13-12 Pinali si fa murare, Karlovarsko non molla. Zmrhal batte out 16-13 Modena. 17-13 Pinali fortunato e deciso. 18-15 Van der Ent batte out. 19-16 Pinali punto. 20-16 punto fortunoso per Modena. 21-16 Kaliberda punto vincente. 22-17 Pinali abile punto. 23-18 Bednorz gran schiacciata. 25-19 la chiude Bednorz, 3-0 vince Modena, in attesa della classifica finale del girone.

LE PAGELLE - Modena 6,5

Keemink 6,5, Pinali 7, Kaliberda 6,5, Bednorz 7, Anzani 7, Van der Ent 6,5, Pierotti 6,5

INGRESSI: Benvenuti 6,5, Rossini 6

Velasco 6,5