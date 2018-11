Top Volley Latina-Azimut Leo Shoes Modena 0-3 | Zaytsev e compagni sul velluto

Quinta giornata di campionato, si gioca Latina-Modena. Entrambe le squadre hanno iniziato bene il campionato: Latina ha perso contro Perugia, del resto prestazioni più che positive. Anche Modena ha avuto un ottimo inizio, lasciando solo un punticino a Castellana. I ragazzi di Velasco devono fare attenzione all’atmosfera, il palazzetto di Napoli è caldissimo e non bisogna abbassare la guardia. Latina, è al settimo posto in classific e ha una squadra molto giovane, che può mettere in difficoltà Christenson e compagni.

L’arbitro della gara è il signor. Frapiccini. Ecco i sestetti. Latina: 5) Sottile, 14) Stern, 3) Parodi, 18) Palacios, 4) Gitto, 13) Rossi, 10) Tosi. All. Tubertini. Modena: Christenson, Zaytsev, Urnaut, Kaliberda, Mazzone, Anzani, Rossini. All. Velasco.

Primo set 25-23 Modena : Gitto inaugura la partita, 1-0 Latina. Stern batte a rete 1-1. Urnaut pipe 2-2. Errore in servizio di Gitto 3-3. Urnaut muro vincente, bene Rossini 4-4. Stern vincente sul muro gialloblu 5-5. Christenson batte a rete 7-6 Latina. Palacios bolide preciso 8-6 break per i padroni di casa. Anzani mura Palacios 9-8. 10-9 Latina Anzani murato, set equilibrato. Sottile gioco di prestigio inganna il muro gialloblu 11-10. 12-11 Modena, Mazzone punto facile ! 13-11 ace di Zaytsev. 13-13 Mazzone errore al centro. Kaliberda out in banda 14-13 Latina. 16-16 Rossi attacca out. Gioco fermo per qualche minuto, ma punto a Modena. 18-16 Urnaut tira fuori bellissimo scambio. Entra Bednorz. Bednorz attacca out 19-16, Modena in difficoltà ! Stern scardina muro gialloblu 20-17. Zaytsev in banda bolide 20-19 Latina. Kaliberda 20-20. Muro Modena Mazzone 21-20. 22-21 Modena, punto fortunato dei padroni di casa. Zaytsev batte out 23-22. 23-23 invasione Christenson pareggio. Mazzone al centro chiude il primo set 25-23 Modena.

Secondo set 25-16 Modena : Bednorz al posto di Urnaut. Anzani al centro 1-0 Modena. Palacios 1-1. Zaytsev punto vincente 2-1. 3-2 Modena, Christenson una magia ! Bednorz in banda preciso 4-3. Rossi mura Zaytsev 5-4 Latina. 7-5 errore in attacco dei padroni di casa, break Modena. 8-5 Bednorz bordata vincente. Bednorz ancora vincente 9-6. Gitto attacca out 10-6 Modena vuole scappar via . Stern batte a rete 11-7 per Zytsev e compagni. 12-8 Latina batte out. Lo Zar batte out di poco 12-9. Sottile gioco di prestigio 13-10. Punto del nove gialloblu 15-11. 16-12 errore a servizio per Latina. Molti errori a servizio per entrambe le squadre. Pipe Bednorz 18-14 Modena. 19-14 ace di Zaytsev. 20-14 lo Zar punto vincente. 21-14 Mazzone murissimo su Stern, set compromesso. 22-14 ace di nuovo di Zaytsev. Mazzone al centro 23-14. 24-14 Mazzone ancora, infiniiti set point. 25-16 Bednorz fa il punto finale del set 2-0 Modena.

Terzo set 25-18 Modena : Kaliberda punto vincente 1-0 Modena. Bednorz batte out 1-1. Mazzone ottimo muro 3-1 break gialloblu. Zaytsev murato da Palacios 3-3. Zaytsev in banda 5-4 Modena. Bednorz 6-4. Palacios spreca 8-4 Modena. 8-5 miracolo di Rossini, ma Gitto al secondo tentativo fa punto. Ace di Stern 8-6 Modena, Latina non molla. Mazzone batte out 10-7. 12-7 ace di Christenson. 14-7 ace di nuovo del regista gialloblu, 15-8 Christenson ancora giocoliere. 15-10 Anzani fallo in attacco. Parodi 11-16 in banda. Zaytsev 17-11 Modena. Christenson ennesima magia 18-11 Modena. Kaliberda vincente 19-11. 20-11 ace Zaytsev. 20-13 N’Gapeth vincente. 21-14 Kaliberda batte a rete. 23-14 Bednorz muro vincente ! 24-15 Latina errore a servizio, innumerevoli match point gialloblu. 24-17 Bednorz becca l’asticella. 25-18 Modena vince in un’ora e mezza senza difficoltà spazza via Latina.

LE PAGELLE - Modena 9. Christenson 9 ; Zaytsev 8,5 ; Urnaut 5 ; Kaliberda 7 ; Mazzone 7 ; Anzani 6,5 ; Rossini 9

INGRESSI - Bednorz 7,5

Velasco 7,5