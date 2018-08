Stadio Braglia, rimesso a nuovo anche il manto del campo 'Zelocchi'

Il campo Zelocchi dello stadio Braglia è pronto per gli allenamenti del nuovo Modena FC 2018. Si è infatti appena concluso l’intervento di manutenzione, già programmato per l’estate, per riportare alla piena efficienza e funzionalità il campo in vista della stagione calcistica 2018-2019.

Il campo Zelocchi, di proprietà comunale così come tutto il complesso dello stadio, è stato scelto dalla nuova società canarina come il principale campo di allenamento della prima squadra.

L’intervento, che ha un valore complessivo di quasi 40 mila euro, è consistito nel rifacimento dell’impianto di irrigazione che è stato reso autonomo separandolo da quello dello stadio Braglia, e nel conseguente ripristino, con la risemina, del manto erboso del campo di allenamento (sul quale dallo scorso autunno erano stati eseguiti soltanto lavori di sfalcio).