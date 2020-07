Lazio Sassuolo 1 - 2, le pagelle | Bella serata per Raspadori, Caputo decisivo

Ecco le pagelle di Lazio Sassuolo 1-2.

LAZIO: Strakosha 6; Bastos 5.5, Acerbi 6, Radu 6 (82’ Vavro s.v.); Lazzari 6.5, Milinkovic 6 (67’ Leiva s.v.), Parolo 6, Luis Alberto 7, Lukaku 6.5 (46’ Jony 6); Caicedo 5.5 (61’ Cataldi s.v.), Immobile 5.

SASSUOLO: Consigli 6; Toljan 6.5 (46’ Muldur 6.5), Marlon 6, Ferrari 6.5, Kyriakopoulos 6; Bourabia 6.5, Locatelli 6.5; Traorè 6 (46’ Caputo 7.5), Djuricic 6.5 (68’ Haraslin s.v.), Boga 6 (79’ Rogerio 7); Raspadori 7.5 (89’ Magnani s.v.).

MIGLIORI TODAY

RASPADORI 7.5 - Partenza a sorpresa da titolare contro la Lazio, trova una grande prestazione. Segna un gol dopo pochi minuti, ma viene annullato per fuorigioco, anche se con qualche dubbio. Non si perde d’animo e nella ripresa segna il gol che vale il pareggio facendosi trovare solo davanti a Strakosha dall’assist di Caputo.

CAPUTO 7.5 - Entra a partita in corso e fa la differenza trovando prima un assist vincente per Raspadori e poi il gol della vittoria al 91’. Non tocca tantissimi palloni, ma fa sempre la sua parte.