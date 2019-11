Lecce Sassuolo 2 - 2 | Berardi regala un punto ai neroverdi nel finale

E' un pareggio tra Lecce e Sassuolo con i neroverdi che passano in svantaggio per due volte e con grande volontà vanno per due volte a riconquistare il pareggio. Due prodezze da parte dei giocatori del Lecce, due gol nati dal gioco di squadra per il Sassuolo.

IL MATCH - Scontro aperto e vivace tra Lecce e Sassuolo fin dai primi minuti di gara. Liverani è costretto al primo cambio solo al 15' per problemi fisici di Babacar che lascia il posto a Falco. A passare in vantaggio poco dopo sono proprio i padroni di casa al 18' con Lapadula che incanta tutti con uno stop a seguire che gira dietro a Romagna mettendolo fuori causa prima di scaricare di potenza in rete. A riportare il risultato sul pareggio è il difensore Toljan che al termine di una triangolazione bellissima con Traorè e Locatelli, calcia preciso in rete dalla destra con un movimento da attaccante. Il Lecce poi è costretto al secondo cambio anticipato al 40' quando Tabanelli accusa problemi fisici e deve lasciare in campo per Shakhov. Solo due minuti più tardi arriva il raddoppio firmato da Falco che calcia una punizione perfetta sotto la traversa. Riparte forte il Lecce nella ripresa, con il Sassuolo che cerca di chiudere tutti i tentativi avversari, a volte ordinatamente, altre volte rischiando qualcosa di troppo. I neroverdi si fanno vedere intorno all'ora di gioco con Boga che si dimostra essere il più attivo della squadra con i suoi dribbling al limite dell'area. Numero di Locatelli al 67' quando riesce ad attraversare la difesa avversaria palla al piede, poi è troppo generoso nel passare indietro invece di tirare e sbaglia il passaggio sprecando una buona occasione. Ci prova Defrel dalla distanza al 72', ma il pallone termina altissimo. Tentativo di Falco dal limite al 78' con il pallone che esce a fil di palo. Bella l'azione del neroverdi all'81' quando Boga fa il solito zigzag tra i difensori avversari e arriva sul fondo dove crossa al centro per Berardi che viene anticipato di pochissimo da un difensore del Lecce, sul pallone arriva in velocità anche Defrel che manda fuori. A recuperare il risultato è Berardi all'86': Defrel entra in area e tira, ma Gabriel para respingendo in avanti dove Berardi si fa trovare pronto e calcia forte in rete a portiere battuto. Brividi all'89' quando Lapadula sbaglia clamorosamente il tiro a un metro dalla porta e manda fuori.

LECCE: Gabriel; Meccariello, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Majer (71' Riccardi), Petriccione, Tabanelli (40' Shakhov); Mancosu, Babacar (15' Falco), Lapadula. A disp.: Vigorito, Benzar, Rispoli, Dell’Orco, Vera, Imbula, Dubickas, La Mantia, Rimoli. All.: Fabio Liverani

SASSUOLO: Consigli; Toljan, Marlon, Romagna, Kyriakopoulos (80' Duncan); Traorè (66' Djuricic), Obiang, Locatelli (86' Peluso); Berardi, Defrel, Boga. A disp.: Russo, Turati, Piccinini, Muldur, Tripaldelli, Ghion, Magnanelli, Raspadori. All.: Roberto De Zerbi

ARBITRO: sig. Ros

RETI: 18' Lapadula, 35' Toljan, 42' Falco, 86' Berardi

NOTE: ammoniti Locatelli, Toljan, Shakhov, Obiang.