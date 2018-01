Psa Modena, sconfitta a Castelnuovo per i modenesi

La Psa coglie l’ennesima sconfitta stagionale cedendo il passo sul campo dell’LG Castelnovo Monti che, dopo 40’, manda a referto un severo +22 col punteggio di 74-52. I padroni di casa, a caccia di importanti punti per staccare la zona play out ed avvicinare quella play off, partono immediatamente col piede pigiato sull’acceleratore sfruttando la strepitosa serata al tiro di Mallon (33 punti). Nel secondo quarto la musica non cambia ed LG prende definitivamente il largo chiudendo il secondo quarto sul +19, con la sirena che fissa sul tabellone il punteggio di 43-24.

Nella ripresa coach Spettoli prova a scuotere i suoi ma neanche per Vucinovic ( 7 punti a referto al 40’) sembra essere la serata giusta. Alla terza sirena la Psa paga un ritardo di 20 punti sul 60-40 per i padroni di casa. Nell’ultimo quarto Castelnovo gestisce agevolmente l’ampio vantaggio e chiude, dopo 30 minuti in controllo, sul 74-52 ricacciando la Psa a -22. Top scorer della gara il forte centro Federico Hernan Mallon con 33 punti, mentre per la Psa il più prolifico è Federico Guazzaloca con 15.

Sconfitta amara per la Psa che ora attende, Domenica 28 Gennaio alle ore 18 alle “Ferraris” il Pontevecchio Bologna (quart’ultimo in classifica) in una delle ultima chiamate salvezza.

TABELLINO

LG CASTELNOVO vs PSA MODENA 74-52 (17-12; 43-24; 60-40)

Castelnovo: Canuti 5, Corradini, Canovi 2, Magnani, Rossetti 3, Simatis 22, Levinskis 2, Guarrino 5, Torlai, Mallon 33, Addala, Pitton 2. All. Diacci

Psa: Vivarelli 5, Pederzini 3, Basilicò, Riccio, Ghedini 4, Tamagnini, Nasuti 3, Riguzzi 13, Vucinovic 7, Guazzaloca 15, Cappelli 2, Stucchi. All. Spettoli