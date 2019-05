Campionati nazionali studenteschi di pallavolo, il Liceo Tassoni alle finali

questi giorni ai campionati italiani studenteschi in programma a Bari fino a sabato 18 maggio dove impegnate le 20 squadre vincitrici dei rispettivi campionati regionali e venerdì 17 maggio giocherà la finale per il settimo e ottavo posto. Dopo aver vinto il campionato provinciale e quello regionale i 13 studenti del Tassoni stanno affrontando il meglio della pallavolo studentesca a livello nazionale con la responsabilità di arrivare dalla capitale del volley e di frequentare la stessa palestra dove per tanti anni ha insegnato Franco Anderlini, professore di educazione fisica dell'istituto, e storico allenatore della "Panini" negli anni '60.

I 12 giovani atleti, accompagnati dal prof. Stefano Andreoli, sono: Matteo Accorsi, Antonio Arbizzani Tonelli, Filippo Barbieri, Giacomo Bigarelli, Piero Cellini, Daniele Dealbi, Paolo Federiconi, Nicolò Ferrari, Luca Fiandri, Riccardo Iotti, Tommaso Lusetti, Alessandro Nanni e Riccardo Reggiani.