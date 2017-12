Stoytchev-Ngapeth, una Natale da "separati in casa" per Modena Volley

Non è certo un Natale sereno quello che si vive al PalaPanini. Le feste sono davvero poche per la pallavolo modenese (domani già in campo contro Padova), ma anche questi giorni sono stati scossi da un vero e proprio terremoto nello spogliatotio. Alcuni titolari, fra tutti il francese Earvin Ngapeth, si sono scontrati duramente con il coach Radostin Soytchev, dando vita ad una vera e propria rottura, che ha fatto saltare nervi e programmi di allenamento. Una situazione che molti, a dire il vero, avevano pronosticato già alla notizia dell'arrivo dell'allenatore bulgaro, i cui metodi rigidi non hanno tardato a cozzare contro la "licenziosità" di alcuni giocatori, abituati ad una pressione più blanda.

La stessa società è intervenuta per chiarire alcune cose e ha confermato: "Nella mattinata di venerdì i giocatori Earvin e Swan Ngapeth hanno bruscamente affrontato – in un momento di confronto – l’allenatore Radostin Stoytchev manifestando a lui e successivamente ai vertici della società l'intenzione di non proseguire il loro rapporto con il club. Decisione a cui ha fatto seguito l'assenza di entrambi all’allenamento nel pomeriggio di venerdì, della seduta del sabato e della domenica. Il tutto a conclusione di una travagliata settimana dove Earvin Ngapeth era già rientrato in ritardo di una giornata (mercoledì) sul permesso di due giorni concesso dal tecnico dopo il successo di Perugia".

Ngapeth è vincolato da un contratto con la società di Catia Pedrini fino al 2020, ma le ultime ore fanno presumere che questo rapporto possa troncarsi anzitempo. Addirittura, c'è chi sostiene che il campione francese potrebbe lasciare Modena entro due giorni, dal momento che il 27 si chiude la finestra di mercato per i trasferimenti italiani. Nel frattempo la società sta "valutando quali misure adottare" nei confronti dei due fratelli. Ma si dovrà lavorare anche per ricucire i rapporta fra altri giocatori e Stoytchev.