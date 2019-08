Livorno - Carpi 0-1 | Sorpresa Carpi, Vano incorna il Livorno

Terzo incrocio di Coppa con il Livorno negli ultimi cinque anni, terza qualificazione per i biancorossi che capitalizzano un colpo di testa di Vano a metà ripresa ed eliminano una squadra di categoria superiore. Buona la prima per mister Riolfo e i suoi ragazzi che si guadagnano la qualificazione e la sfida, fra sette giorni, ad un’altra squadra cadetta, il Cittadella di Venturato. Se nelle due circostanze precedenti il Carpi aveva usufruito del fattore campo (2015, 2-0 dopo i tempi supplementari; 2017 4-0, segno anche Lamin Jawo…), stavolta è stato necessario espugnare il “Picchi” e battere, a ruoli invertiti (Livorno squadra di B, emiliani in C) gli avvversari.

E’ un Carpi pensato per essere diverso dal passato. Niente più “attese” e “ripartenze”, ma iniziativa, possessi e maggiore incisività. In panca Arrighini, Riolfo opta per i due trequartisti (l’ex Jelenic e Maurizi) dietro l’ariete Vano. La difesa se la cava bene e non concede quasi nulla al tridente labronico. Primo tempo in bianco, nella ripresa il Carpi affonda e si prende la qualificazione: Pellegrini va via veloce sulla destra e crossa, Vano anticipa tutti e gira di testa alle spalle di Zima. Il nuovo Carpi riparte proprio da una rete del centravanti romano, al secondo anno in biancorosso. Il club ha resistito alle “avances” della Triestina che avrebbe volentieri investito su di lui. Ed è stato subito ripagato.

GOL: nel s.t. 24’ Vano.

LIVORNO (3-4-2-1): Zima 6; Gonnelli 6 (72' Bogdan 6), Di Gennaro 6, Boben 6; Morelli 5 (55' A. Rizzo 6), Agazzi 5,5, Luci 6, Gasbarro 6,5; Marsura 5,5, Murilo 5,5 (63' D'Angelo 6); Raicevic 5,5. All. Breda 5,5.

CARPI (4-3-2-1): Rossini 6,5; Pellegrini 6,5 Sabotic 6, Ligi 6,5, Sarzi Puttini 6,5 (77' Lomolino 6); Saber 7 (82' Fofana ng), Pezzi 6,5, Carta 6; Maurizi 6 (68' Saric 6), Jelenic 7; Vano 7,5. . A disp.: Mascolo, Rossoni, Varoli, Maroni, Grieco, Rolfini, Carletti, Romairone, Arrighini. All. Riolfo 7.

ARBITRO: Manganiello di Pinerolo.

NOTE: spettatori: 2.268 (una cinquantina gli ospiti). Ammoniti: Sabotic, Vano, Agazzi e Carta