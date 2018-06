Modena Volley ingaggia il libero Lorenzo Benvenuti

Sarà il sammarinese Lorenzo Benvenuti a completare il reparto dei liberi gialloblù, andando ad affiancare la bandiera della nazionale e di Modena Volley Salvatore Rossini.

Benvenuti ha giocato a Conselice da schiacciatore in serie B1 per poi affermarsi nell’ultima stagione a Forlì in B come libero, è titolare della nazionale di San Marino di volley ed ora sta partecipando al campionato italiano di beach volley.

Queste le prime parole in gialloblù di Lorenzo Benvenuti: “Quando ho sentito la voce del Dg Sartoretti non ci credevo, ancora non mi rendo conto di cosa vuol dire essere parte di Modena Volley. Giocherò con campioni che vedevo e vedo solo in tv e poi pensare di essere allenato da Velasco mi fa venire la pelle d’oca. Avere Salvatore Rossini come compagno al mio fianco? E’ fantastico, un giocatore di altissimo livello, da cui cercherò di imparare tutto quello che posso. Il PalaPanini? E’ un sogno, entrarci in magli gialla sarà da brividi”