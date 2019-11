Cucine Lube Civitanova-Leo Shoes Modena 1-3 | Canarini in finale di Supercoppa

Del Monte supercoppa, semifinale. Si gioca venerdì 1 novembre alle 15:30 Lube-Modena all’Eurosuole Forum di Civitanova, prima delle due semifinali. Edizione numero 24 della competizione, da sempre sinonimo di spettacolo. Padroni di casa della Lube favoriti in qualità di campioni d’Italia e d’Europa in carica, ma Modena vuole guastare la festa a Juantorena e compagni puntando sulla grande rosa a disposizione di Andrea Giani. Dall'altra parte si affrontano Perugia e Trento.

Gli arbitri della gara sono Vagni e Florian. Queste le formazioni:

Civitanova: 14 ) Bruno ;11 ) Rychlicki ; 5 ) Juantorena ; 9 ) Leal ; 1 ) Anzani ; 10 ) Simon ;17 ) Balaso. All. De Giorgi

Modena: 11) Christenson ; 9 ) Zaytsev ; 10 ) Bednorz 1 ) ; Anderson ; 18 ) Mazzone ; 12 ) Holt ; 7 ) Rossini. All. Giani

Primo set 23-25 Modena - ace di Holt 1-0 Modena. Juantorena fa 1-1, splendido scambio. Zaytsev impacciato 3-1 Lube. 4-2 Simon stratosferico, rossoneri avanti. 5-3 brutta battuta Perugia, Modena respira. Rychlichi ace vincente 7-3 Lube. 8-5 Bednorz punto in sicurezza. 10-5 Simon con un ace spiazza la difesa modenese. Anderson becca l’asta, 12-6 per i marchigiani. 13-6 Modena impacciato, prima parte di partita da dimenticare. 13-8 Mazzone muro convincente. 14-10 salvataggio Bruno, ma la palla non arriva nella zona di campo gialloblu. Ace di Christenson 14-11. 15-12 fallo in attacco di Juantorena. 17-13 Leal bolide imprendibile, la Lube scappa via. Leal ace micidiale 19-13, set compromesso. 19-15 ace fortunoso dello Zar per il morale collettivo. Simon ace vincente 20-15. Bednorz ace vincente 21-17. Errore in banda dei rossoneri, 21-19, Modena rientra nel set. 21-21 Anderson rimette le squadre in parità. Bednorz gran pipe 22-22. 24-22 ace di Holt. Anderson punto vincente 25-23.

Secondo set 21-25 Modena - gialli avanti 1-0 su indecisione Lube. Juantorena ferma serie gialloblu 3-1 Modena. Leal diagonale strepitosa 3-2. Zaytsev con un colpo di prestigio segna il punto 4-2. Zaytsev si ripete, in crescita lo Zar 5-2. Anderson sontuoso 6-3. Simon al centro imprendibile 6-5 la Lube non molla un colpo. Leal punto d’ astuzia in banda 7-6. Holt al centro sale l’ascensore 8-6 Modena. Simon ace vincente pareggia i conti 8-8. 9-9 punto di Bruno che spiazza il muro gialloblu. 11-10 Juantorena falloso, Modena respira. Leal punto cercato e voluto in banda 12-11 Lube. Leal non si ripete 13-12 Modena. 14-14 Zaytse batte a rete, si gioca punto-punto. 16-14 ace micidiale di Bednorz, dopo un muro netto proprio del numero 10 gialloblu. Holt al centro preciso e puntuale 17-15 Modena. Mazzone murato dalla difesa rossonera 17-17. 18-17 Anderson in banda imprendibile. Juantorena batte fuori 19-18 Modena. 20-18 Leal in banda out. Simon indomabile 20-20. 22-20 Mazzone ace di vitale importanza. 23-20 Bednorz chiude una difesa illegale di Christenson. 24-20 Mazzone ace vincente. Simon 24-21. Bednorz 25-21 Modena.

Terzo set 29-27 Lube - Christenson ace vincente 1-0 Modena. Juantorena in banda 1-1. Muro gialloblu su indecisione Lube 2-1 Modena. Pipe impeccabile di Anderson 3-2. Zaytsev decisivo 4-3 Modena. Ghaafour chiude un bellissimo scambio 4-4. Leal comodo-comodo 5-5. Leal porta i rossoneri avanti 6-5. Juantorena 7-6 Lube. Muro di Mazzone parità 7-7. Mazzone ancora positivo a muro 8-8. Bednorz pareggia sul 9-9, Modena rincorre i padroni di casa. Ghafour in gran giornata 11-10 Civitanova. 12-11 Simone chiude un’ indecisione modenese in difesa. Zaytsev pareggia subito i conti 12-12. 13-13 Simon protagonista assoluto, ma batte out. 15-13 Anzani beffa la difesa gialloblu. Bednorz in banda non sfrutta un miracolo di Rossini 16-14. Juantorena ace micidiale 18-14 Lube. Entra Kaliberda Mazzone batte a rete 19-15. Kaliberda errore grave in banda 20-16 Lube. Kaliberda si rifà con un ace vincente dopo il check 20-18. 21-19 Zaytsev accorcia le distanza con una traiettoria incredibile. Simon invasione in attacco 21-20 Modena. 22-22 Anderson riporta Modena in parità. Anderson pareggia ancora i conti 23-23, emozioni a non finire. Si va ai vantaggi per merito di Juantorena. Leal fa 25-25 su miracolo di Balaso. 26-26 tanto nervosismo. Leal ace vincente 28-27. Errore di Anderson sul più bello 29-27.

Quarto set 20-25 Modena - Mazzone punto al centro 1-0 Modena. Anderson batte a rete 1-1. Leal in grande crescita 2-2. Anderson pipe vincente 4-2 Modena. Bednorz saracinesca a muro 5-3. Juantorena pareggia di giustezza i conti 5-5, inizio di set equilibrato. 7-5 Holt ace vincente. 8-5 Christenson-Anderson intesa super, Modena respira. 9-6 Bruno batte out. 10-6 difesa e muro modenese molto attenti dopo un terzo set complicato. 11-6 Ghafour murato da Anderson. 12-8 Bruno un ace e un errore a servizio. Mazzone in stato di grazia 13-8. 14-10 Ghafour punto per i marchigiani. Errori a servizio da ambo le parti 16-11 Modena in controllo. Leal diagonale incredibile su Anderson 16-11. Mazzone la appoggia al centro 18-12. Zaytsev punto importante in banda. 19-13. 21-15 Mazzone ancora decisivo. 22-17 Bednorz pallonetto pulito, Modena ha fretta di chiudere. 24-18 Bednorz ace strepitoso, match point gialloblu. 25-20 Anderson chiude la partita, 3-1 Modena che vola in Finale, e pesca la vincente tra Perugia e Trento.

LE PAGELLE - Modena 8

11) Christenson 8 ; 9 ) Zaytsev 7,5 ; 10 ) Bednorz 8 1 ) Anderson 7,5 ; 18 ) Mazzone 8 ; 12 ) Holt 7 ; 7 ) Rossini 7

All. Giani 7

INGRESSI: Kaliberda 6

Foto Modena Volley

Gallery