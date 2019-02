Cucine Lube Civitanova-Azimut Leo Shoes Modena 3-0 | Partita senza storia

Ottava di ritorno di Regular Season, si gioca Lube-Modena. Le due squadre si sono affrontate mercoledì in Champions e ha avuto meglio la Lube, che ha espugnato il Pala Panini. Quest’anno Modena contro le big ha sempre perso, però ha comunque vinto una Super Coppa e ha perso in semifinale di Coppa Italia contro una Perugia indomabile. In attesa del rientro di Christenson, operato al ginocchio, e dei play off, Modena vuole cercare di chiudere al meglio la Regular Season.

L’arbitro di Lube-Modena è il signor. Goitre. Ecco i sestetti.

Lube: Bruno, Leal, Juantorena, Cester, Sokolov, Stankovic, Balaso. All. Medei.

Modena: Keemink, Zaytsev, Urnaut, Bednorz, Anzani, Holt, Rossini. All. Velasco.

Primo set 25-17 Lube : Leal vincente in banda 1-0 Lube. Anzani al centro 1-1. Bednorz in banda out 3-1. Sokolov ace vincente 4-1. 5-2 Bruno prestigio inganna la difesa gialloblu. 6-3 Zaytsev batte a rete. Diversi errori a servizio da ambo le parti 7-4 Lube. Urnaut vincente 7-5. 9-6 Cester al centro. 10-6 Cester ace vincente. 12-6 erroraccio Urnaut in difesa. 13-7 Urnaut si rifà bella schiacciata. 14-8 Bednorz vincente in banda. Leal 15-9. Holt al centro 15-10 Lube. Juantorena 17-10 vincente. Bednorz inspiegabile in schiacciata 19-10, Modena irriconoscibile. Bednorz si rifà 19-11. 20-11 Bednorz batte a rete 20-12 Lube. 20-14 Anzani di giustezza al centro. 22-14 Zaytsev murato dalla difesa rossonera. 22-15 Zaytsev schiacciata impossibile, ma la distanza dai marchigiani è tanta. Urnaut vincente 23-16. Stankovic 24-16 al centro, set point Lube. 25-17 Sokolov fa 1-0, si va al secondo set.

Secondo set 25-14 Lube : Bednorz attacca out 1-0 Lube. Anzani al centro 2-0 dopo il check. 4-1 Leal decisivo, salvataggio difficile di Juanterena. 5-2 per il cinque rossonero pipe out. Bednorz in serata no 7-2 Lube. Entra Kaliberda. 8-3 muro di Kaliberda su Leal. 8-4 Juantorena erroraccio incredibile. 10-4 Leal mura Holt. 11-4 ace Sokolov, difesa Modena di sasso. 11-5 errore in battuta della Lube. 14-5 muro di Bruninho, Modena in grossa difficoltà. 14-6 Pinali entra e fa punto. 15-7 Juantorena in banda vincente. 16-8 Cester bolide imprendibile. 16-9 Kaliberda punto vincente. 17-9 Juantorena decisivo, Modena in difficoltà. 18-10 Sokolov sicuro di sé, vantaggio importante della Lube. Zaytsev schiaccia in banda punto Modena 20-11. 22-12 Leal batte forte, il nastro disorienta la difesa gialloblu. Entra Mazzone. 23-12 invasione a rete di Pinali. 25-14 Leal pallonetto vincente. 2-0 senza storia.

Terzo set 25-19 Lube : Pinali batte a rete 1-0 Lube. Bednorz in banda fa 1-1. Zaytsev muratissimo da Sokolov 3-1 per i marchigiani. Zaytsev errore in battuta 4-2. Lo Zar si rifà 5-3. 7-3 Leal bolide imprendibile. 9-3 Sokolov ace vincente. 10-3 ace di Sokolov, Modena non è concentrata. Holt batte out 12-4 per i marchigiani. 13-5 Sokolov in scioltezza. 14-6 Pinali d’orgoglio per Modena. Punto Modena grazie al check 14-7 Lube. 15-8 Juantorena out in banda, Modena respira. 17-8 muro Lube. Pierotti in campo. 17-9 muro dello Zar. 18-9 il nove gialloblu batte a rete. Bednorz ace vincente, 18-11. 19-11 Leal vincente in pallonetto. Ace Sokolov 20-11 Lube. 21-12 Bruno punto di fortuna, che spiazza Modena. 22-13 Juantorena decisivo. 22-14 Mazzone vincente al centro. 23-16 Bednorz vincente in pallonetto. 24-17 Modena termina con qualche punticino. Bednorz in banda 24-18 Lube. 24-19 Keemink muro vincente. 25-19 Zaytsev bolide alle stelle, vince la Lube 3-0 senza storia, Modena troppa fatica.

LE PAGELLE - Modena : 4

Keemink 5,5, Zaytsev 5, Urnaut 4,5, Bednorz 5, Anzani 5, Holt 4,5, Rossini 4,5.

INGRESSI: Kaliberda 5, Pinali 5,5, Mazzone 5,5, Pierotti 5

All. Velasco 4