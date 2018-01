Lube Civitanova-Azimut Modena 3-1 | Modena bella a metà, Lube in finale

Final Four di Coppa Italia. Si gioca al Pala Florio di Bari (tutto esaurito) la prima semifinale tra Lube eModena. In campionato l'ultima giornata, ovvero la sesta di ritorno, ha visto proprio le due storiche rivali affrontarsi e hanno vinto i gialloblu, con un N'Gapeth a mezzo servizio, per 3-0. Ottima scoperta Argenta, schiacciatore classe 96, che dopo Modena-Verona si è ripetuto con un altra ottima prestazione. Gli arbitri della gara sono Puecher e La Micela. Ecco i sestetti. Civitanova: 11) Christenson, 1) Sokolov, 5 ) Juantorena, 9 ) Kovar, 12 ) Cester, 7 ) Stankovic, 10 ) Grebennikov. All. Medei. Modena: Bruno, Argenta, Urnaut, N'Gapeth, Mazzone, Holt, Rossini. All. Stoytchev.

Primo set 17-25 : Sokolov out in banda 1-0 Modena. Mazzone al centro 2-0. Ace Cester 2-2. Holt al centro 4-3. 5-4 Argenta in banda. Mazzone in banda 7-5, break gialloblu. 9-5 Modena, Sokolov non punisce ! 10-6 Sokolov batte a rete. 12-7 brutto errore di Juantorena. Cester out a servizio 8-13 Modena. 14-9 Lube un po' confusa. 15-9 bel muro di Holt ai danni di Stankovic. 17-9 bel punto di Argenta. Sokolov pungente 11-17. 12-18 Urnaut batte a rete. Kovar spreca una buona palla 20-12 Modena. 21-12 ace di Holt. Sokolov batte out 22-13. 23-14 Argenta molto preciso e decisivo ! Urnaut punto vincente 24-15 set point. Sokolov chiude una bella azione 17-24. 25-17 Modena 1-0 si va al secondo set.

Secondo set 26-24 : Argenta inaugura il secondo set 1-0 Modena. Muro di Holt su Kovar 2-0. Argenta 3-1. Sokolov batte a rete 4-2. 5-2 muro di N'Gapeth su Kovar. Sokolov vincente 4-5. Juantorena preciso 5-5. 7-5 bolide di N'Gapeth. Cester brutta battuta 8-6 Modena. Juantorena 8-8, Rossini per poco non ci arriva ! Sokolov in banda 9-9. Urnaut palla sporca 11-9 break Modena. 12-10 Argenta attacco vincente. Urnaut in banda 13-10. 14-11 Urnaut si ripete in banda. 15-12 bella diagonale di N'Gapeth. Urnaut out 14-15. 16-14 bilanciere del nove gialloblu. Infortunio per Argenta entra Sabbi. Christenson batte a rete 17-15 Modena. Urnaut pallonetto 18-16. 19-16 ace di Mazzone. Urnaut murato da Sokolov 18-17. Sander vincente 19-19 equilibrio. N'Gapeth pipe 20-20. Rientra Argenta. Sokolov ace vincente 22-20 Lube. 23-22 Holt al centro. Entra Franciskovic. 24-24 N'Gapeth porta Modena ai vantaggi. Ace Lube 26-24 1-1 si va al terzo set.

Terzo set 25-21 : Sokolov pallonetto 1-0. Urnaut 1-1. Holt out 3-1 Lube. Sokolov batte a rete 4-3. N'Gapeth 5-5 in banda. Juantorena vincente 6-6. 8-8 N'Gapeth, set equilibrato. 9-9 punto di N'Gapeth. 10-9 bolide di N'Gapeth. 11-10 Holt al centro. Sander diagonale 11-11. 12-11 ace di Sokolov. N'Gapeth 14-13 Lube. Ammonito N'Gapeth. Holt al centro 15-14. Sander 16-15 Lube. N'Gapeth vincente 16-16. Urnaut murato 18-16 Lube. Candellaro 20-17. 21-18 Holt al centro. 21-19 punto di N'Gapeth. Cester 24-21 Lube. 25-21.

Quarto set 25-21 : Urnaut non passa 1-0 Lube. Juantorena vincente 2-0. Candellaro 3-1. Muro di Urnaut 3-3. Mazzone ace 5-4. Sokolov 6-5. Sander batte a rete 9-6 Lube. Christensonn batte a rete 11-7. Candellaro 13-9 al centro. Entra Pinali. 14-11 ace di N'Gapeth. 16-12 errore grave di N'Gapeth in diagonale. Ace di Cester 18-13. N'Gapeth pallonetto out nettamente 19-13, la Lube scappa via. Punto di Holt 19-14. Urnaut in banda 20-16 Lube. N'Gapeth in banda 21-17. Vincente di N'Gapeth 22-18. Urnaut attacco out 24-18 match point Lube. Holt al centro 24-20. 25-21 Cester chiude il match, 3-1 e Lube in finale contro la vincente tra Trento e Perugia.

LE PAGELLE - Bruno 6,5 ; Argenta 6,5 ; Urnaut 6 ; N'Gapeth 6,5 ; Mazzone 6 ; Holt 6,5 ; Rossini 6. Ingressi: Sabbi 5 ; Franciskovic 5,5 ; Pinali 5. All. Stoytchev 5