Cucine Lube Civitanova-Azimut Modena 3-2 | Gialli sconfitti solo al fotofinish

Semifinali playoff. Si va al meglio delle cinque e la sfida in programma è Lube-Modena: un grande classico del volley italiano negli ultimi anni. Modena punta subito al colpaccio cercando di assestare un primo colpo già in trasferta, ma l'avversario è davvero ostico. Ai quarti Bruno e compagni hanno battuto una tenace Milano, mentre i marchigiani hanno eliminato Piacenza. Gli arbitri della gara sono Puecher e La Micela. Ecco i sestetti. Lube: 11) Christenson, 1) Sokolov, 5) Juantorena, 9) Kovar, 12) Cester, 7) Stankovic, 10) Grebennikov. All. Medei Giampaolo. Modena: Bruno, Sabbi, N'Gapeth, Urnaut, Mazzone, Holt, Rossini. All. Stoytchev.

Primo set 25-22 : Juantorena primo punto del match 1-0 Lube. Ace N'Gapeth 2-2. Mazzone elegante al centro 3-3. Sabbi puntuale 4-4 equilibrio iniziale. Juantorena pipe che chiude una bellissima azione 5-4 Lube. Sokolov ace 6-4. 8-4 ace di Sokolov Modena in difficoltà. Sokolov in banda 9-5 per i marchigiani. 11-7 vincente di Stankovic al centro. N'Gapeth batte a rete 12-8. 13-9 Sokolov colpisce l'asta punto a Modena. 14-10 Stankovic batte out. 16-11 Urnaut partito male batte out. 16-13 Mazzone mura Cester. 17-14 N'Gapeth in banda. 19-14 Stankovic primo tempo vincente. 19-15 Sabbi in banda. 19-16 ace di Mazzone. 20-17 Urnaut in banda di potenza. Sabbi batte a rete 21-19 per i padroni di casa. 22-19 ace di Sokolov. 23-19 ace doppio di Sokolov. 24-20 Sokolov in banda di astuzia set point per la Lube. 24-22 ace di Holt. Juantorena 25-22 Civitanova-Modena 1-0.

Secondo set 21-25 : Sabbi punto vincente toccato dal muro 1-0. Diagonale di Juantorena 1-1. Juantorena murato da Urnaut 3-1 per i canarini. N'Gapeth in pipe 4-1. Mazzone primo tempo 5-2. 6-4 Sabbi out nettamente. 7-4 Sokolov batte out. Kovar errore in banda 8-4 per i ragazzi di Stoytchev. Kovar batte a rete 9-5 Modena. 10-6 Cester batte a rete Modena in controllo. Bruno batte out 11-7. Juantorena 12-8 per gli emiliani. 13-8 Mazzone murissimo su Stankovic ! 14-9 Modena Sokolov out grazie al check. Kovar batte out 16-11 Modena. 17-12 Cester punto in pallonetto. 17-13 punto Lube invasione di N'Gapeth. Stankovic al centro 18-15 Modena. 20-16 Sokolov muratissimo da Urnaut in ripresa il diciassette di Modena. 21-17 Sander out. 22-18 Holt puntuale al centro. 24-20 N'Gapeth in banda set point Modena. 25-21 Mazzone Lube-Modena 1-1, si va al terzo set.

Terzo set 25-16 : Sokolov in banda 1-0 Lube. Candellaro al centro 2-0 per i marchigiani. Sander pallonetto vincente 3-0. 7-1 Lube pipe sbagliata di N'Gapeth. Muro di Mazzone su Juantorena 7-2. Sander out 7-3. 8-4 Sokolov batte out, Modena prova la rincorsa. Sander brutto errore 8-5. 10-5 Lube punto Christenson. Juantorena punto vincente su Bruno che non può nulla 11-5 per i padroni di casa. 11-6 bellissima schiacciata di N'Gapeth. 12-7 Sabbi ritorna al punto in diagonale. Ace di Bruno su Grebennikov 12-8. Juantorena ace per mezzo del nastro. 14-9 punto importante di Juantorena. 15-10 Urnaut vincente. Sokolov batte a rete 16-11 Lube, Modena prova la rimonta. Sabbi batte a rete malamente 17-11. Entra Argenta. Muro Juantorena su Sabbi 18-11, set quasi andato. Holt ace per mezzo del nastro 19-14. Sokolov diagonale importante. 22-15 Lube. Muro Mazzone 23-16. Sander 24-16 Lube set point infiniti per i padroni di casa. Entra Penchev. 25-16 si chiude un bruttissimo set per Modena, si va al quarto set.

Quarto set 21-25 : Juantorena ace vincente 1-0 Lube. Sabbi vincente 1-1. Sokolov murato da Urnaut e Holt 2-1 Modena. Urnaut vincente 3-2 per Bruno e compagni. Giallo all'allenatore Lube per proteste. Sabbi ace 4-2 Modena. 5-3 Holt al centro. 6-3 Grebennikov errore in palleggio. 7-3 ace di N'Gapeth. Sabbi punto vincente 8-4 per i canarini in controllo. Cester batte a rete 9-5 Modena. 11-6 Modena. 11-7 N'Gapeth batte a rete. 12-8 Bruno bella giocata per Mazzone. Sabbi murato da Sander 12-10. Holt primo tempo out 12-11. Sabbi vincente 13-11 break Modena. Holt vincente 15-13. Sokolov brutto errore 16-13. Juantorena out anche lui 17-13. Mazzone vincente 18-14 per Bruno e compagni. 17-19 fallo di Candellaro clamoroso non fischiato. Esce Juantorena per infortunio al momento per Kovar. 21-17 Modena errore di Sander. 22-19 Sander chiude un punto roccambolesco. Sokolov batte a rete 23-19. 24-19 muro di N'Gapeth su Cester. 25-21 N'Gapeth la porta al quinto set, partita altalenante.

Tie break 15-13 : Urnaut non è convincente 1-0 Lube. Christenson batte out 1-1. Juantorena 2-1. Sabbi ace con il nastro 3-2 Modena. Ace replica 4-2 break Modena. Punto Lube 5-4. Sabbi murato da Sander 5-5. Sokolov bel punto preciso 6-6 tie break veloce. Punto Sander su Mazzone 7-7. Invasione di Juantorena 8-7 Modena. Sokolov punto vincente parità ! Sabbi murissimo su Sokolov 10-8 e break gialloblu. N'Gapeth decisivo 11-9. Lube tenace 11-11. Ace Candellaro 12-11 per i padroni di casa. 13-11 Sabbi murato da Sander. Entra Argenta. Cester vincente 14-12 match point. Holt al centro 14-13. N'Gapeth murato 15-13 vince la Lube gara uno domenica si gioca a Modena che ha sprecato un'occasione d'oro.

LE PAGELLE - Bruno 6,5, Sabbi 7, N'Gapeth 6,5, Urnaut 5, Mazzone 6,5, Holt 6, Rossini 6,5. INGRESSI : Argenta 5, Penchev s.v, Tosi 6. ALL: Stoytchev 6