Lube Civitanova-Azimut Modena 3-2 | Modena sfiora l'impresa contro un'immortale Civitanova

Equilibrio totale fra Modena e Civitanova: siamo a gara tre sul punteggio di 1-1, vittoria nelle dei marchigiani 3-2 nel primo match e vittoria al Pala Panini 3-1. Fattore campo decisivo per ora. Si gioca al Eurosuole Forum di Civitanova e gli arbitri della gara sono i signori Saltalippi e Santi. Ecco i sestetti. Lube: 11) Christenson, 1) Sokolov, 5) Juantorena, 3) Sander 2) Candellaro, 12) Cester, 10) Grebennikov. All Medei. Modena: Bruno, Sabbi, N'Gapeth, Urnaut, Mazzone, Holt, Rossini.

Primo set 27-25 : Urnaut in banda 1-0 Modena. Mazzone 2-0 break dei gialli. Mazzone al centro 3-1, parte bene Modena. Urnaut in banda 4-2. Urnaut murato da Sander 4-4. Sabbi ace vincente 6-4 Modena. 7-5 Bruninho gioco prestigio. 8-6 Sabbi in banda. N'Gapeth murato da Christenson 8-8. 10-8 Juantorena schiaccia out. N'Gapeth in banda 11-9 Modena. Christenson batte out 12-10 per Bruno e compagni. Urnaut schiacciata vincente in banda 13-10. Holt al centro prende l'ascensore 14-11. 15-12 schiacciata perfetta di Giulio Sabbi. Sokolov ace grazie al nastro 15-14 Modena. 16-14 N'Gapeth chiude una bella azione. 17-14 punto di Modena, battuta fortissima di Holt. Sander batte out 18-15 Modena. 19-15 Sokolov diagonale out netto. N'Gapeth batte out 17-20 Modena. 21-17 Mazzone efficace al centro. Sander gran palla 19-21. 22-19 N'Gapeth pipe imperiosa ! 23-20 Candellaro batte out. Entra Argenta. Juantorena pipe 24-22. Il cinque marchigiano si ripete 24-23. 24-24 N'Gapeth si fa murare. Si va ai vantaggi. Sander ace 25-24 Lube. 25-25. 27-25 N'Gapeth errore in pallonetto non c'è tocco Lube. 25-27.

Secondo set 33-35 : Sokolov schiaccia out 1-0 Modena. Juantorena 1-1. Cester ace vincente, palla " battezzata " out. Muro Mazzone 2-2. Sokolov in banda 4-2 break Lube. 5-4 ace di Giulio Sabbi. Urnaut in banda 6-5. Urnaut batte out 7-6 Modena. 8-6 invasione dei padroni di casa. Sander batte out 9-7. Juantorena vincente 9-9 equilibrio. N'Gapeth batte a rete 10-10. 12-11 Sander invasione, azione molto bella va a Modena. Sokolov batte a rete 14-13 Modena. 16-15 Cester batte out nettamente. Christenson batte out anche lui 17-16 tanti regali dei padroni di casa. Urnaut bomba in banda 18-18 set equilibrato. Sokolov scardina il muro gialloblu 19-18 Lube. Ace di Urnaut 20-19 Modena. Urnaut batte a rete 20-20. 22-21 N'Gapeth murato. N'Gapeth 22-22. Mazzone al centro azione pasticciata 23-23. Urnaut la porta ai vantaggi 24-24 difesa incredibile di Modena. Urnaut di cuore 25-25. Entra Bossi. Urnaut ancora decisivo 26-26. Sokolov batte a rete 27-27. N'Gapeth gran palla in banda 28-28. 29-29 errore brutto di Cester a servizio. 30-29 ace clamoroso di N'Gapeth. Christensn batte a rete 31-30 Modena. Sabbi in banda 32-21. Holt al centro 33-32 set infinito ! 33-33 invasione di Modena. N'Gapeth punto grazie al check 34-33 Modena. 35-33 Cester out grazie al check.

Terzo set 25-16 : Muro di Candellaro 1-0 Lube. Juantorena in solo grazie al check 2-0 Lube. 3-1 fallo di Urnaut break dei marchigiani. Sokolov ha la meglio a muro 4-1 Lube. Murissimo Sokolov 5-1 Modena in netta difficoltà ! Mazzone al centro 6-3 Lube. Cester pallonetto pulito pulito 7-3. Cester primo tempo vincente 8-4 Lube. 8-5 palla illegale di Bruno Urnaut punto comodo ! 8-6 Sokolov schiaccia out nettamente. Christenson batte a rete 9-7. Sander 11-8 per i marchigiani. N'Gapeth out 12-8, margine di vantaggio per Sokolov e compagni. Sokolov batte a rete 14-10. Sander batte a rete 15-11. Sabbi in banda murato dal cinque marchigiano 17-11 set in ghiaccio per la Lube. Sander pipe imperiosa 18-11 Lube. 19-12 Christenson numero di prestigio. 19-14 muro di Mazzone e Bruno per Modena. Holt batte a rete 20-14. Sokolov diagonale straordinario 21-15 Civitanova. Entrano Argenta e Van Garderen. Entra Swan. 24-16 ace di Sokolov. Set senza storia. Doppio ace 25-16 Lube, Modena set non pervenuto.

Quarto set 22-25 : Mazzone batte out 1-0 Civitanova. Holt pallone illegale di Bruno 1-1 Modena. Muro out di Modena dopo il check 2-1 Lube. N'Gapeth murato 3-2. Muro di Sokolov su N'Gapeth 4-2. N'Gapeth ennesimo muro 5-3. Sokolov bolide in banda 6-5 Lube. 7-6 N'Gapeth pipe incredibile. N'Gapeth ace vincente 8-6 break gialloblu. 9-6 Modena prende il punto dopo il check 9-6. 10-6 ace incredibile del nove gialloblu. 11-8 Urnaut scardina il muro rossonero. 12-8 Urnaut vincente. Sabbi out in banda 12-10 Modena. 14-11 muro di Holt su Juantorena. 15-12 errore a servizio dei padroni di casa. 16-13 Urnaut pipe poderosa. Sokolov batte out 17-14 Modena. N'Gapeth ace vincente 18-14. 18-15 ace per N'Gapeth annullato dopo il check. Sabbi muratissimo 18-17 la Lube a meno uno si fa sotto. 18-19 bel punto di Juantorena in banda, muro di Modena non può nulla. Pipe di N'Gapeth murata 19-19. Argenta per Sabbi. 21-19 N'Gapeth pipe poderosa break Modena ! 22-20 Christenson ennesimo servizio a rete. 23-20 N'Gapeth in banda. Juantorena 24-21 Modena. 25-22 Urnaut di cuore porta Modena al tie break.

Tie break 21-19 : Sander pipe 1-0. Argenta 1-1. 3-1 pipe out di N'Gapeth. Argenta in banda annienta muro rossonero 3-2. N'Gapeth grande diagonale 4-3 Lube. 5-3 Candellaro al centro passa facile. 6-3 N'Gapeth invasione Modena crolla. 7-4 pallonetto di Sander, nulla può la difesa emiliana. Entra Pinali. 8-5 N'Gapeth tira alle stelle ! Mazzone al centro 8-6. 9-7 pipe incredibile di N'Gapeth. 11-7 bella battuta di Christenson difesa Modena non può nulla. 12-8 Juantorena non perdona rossoneri in controllo. Mazzone muro vincente 12-10. 12-11 invasione di Candellaro sull'attacco di Mazzone. Ace di Holt 12-12. Sander out in diagonale 13-12 Modena succede di tutto all'Eurosuole !!!! Candellaro 13-13. Mazzone al centro 14-13 match point Modena. Sokolov 14-14 vantaggi. Entra Pinali. 15-14 Mazzone al centro ! 15-15. Sander batte out 16-15 Modena. Juntorena 16-16. Urnaut mura Juantorena 17-16. Argenta batte a rete 17-17. Sokolov in banda 18-17 match point Lube. 18-18 pipe illegale di N'Gapeth. 19-18 N'Gapeth in banda match point Modena. Sokolov 19-19. Ace della Lube con Juantorena. 21-19 Sokolov chiude una partita incredibile due ore e quarantacinque vince la Lube e domenica prossima c'è gara quattro al Pala Panini, impresa sfiorata sconfitti con onore da una grandissima Lube.

LE PAGELLE : Bruno 8, Urnaut 8, N'Gapeth 8, Sabbi 8, Mazzone 8, Holt 8, Rossini 8. Otto a tutti per l'impresa sfiorata, partita epica a Civitanova con due ore e quaranticinque di volley spettacolo. Ingressi: Argenta 6,5, Van Garderen 6, Bossi s.v, Swan s.v, Pinali s.v. All: Stoytchev 7,5