Cucine Lube Civitanova-Azimut Leo Shoes Modena 3-0 | Debutto europeo amaro per Zaytsev e compagni

Champions League di volley e Modena ritrova la maggior competizione europea. La prima partita del girone è il derby italiano Lube-Modena, riedizione di quanto andato in scena pochi giorni fa al PalaPanini. Modena è uscita sconfitta al tie break e ha voglia di riscattarsi battendo l’ex Bruno davanti al suo nuovo pubblico. La squadra di Medei è una corazzata, i due cubani sono strepitosi, Bruninho, e i veterani Juantorena, Sokolov. Modena non è da meno e prova a sognare in grande.

L’arbitro della gara è il signor. Zenovich. Ecco i sestetti. Modena: Christenson, Zaytsev, Urnaut, Bednorz, Holt, Mazzone, Rossini. All. Velasco. Lube: 14 ) Bruninho, 13) Simon, 5) Juantorena, 9 ) Leal, 1) Sokolov, Stankovic, 17 ) Balaso. All. Medei.

Primo set 25-22 Lube : Simon al centro diagonale vincente 1-0 Lube. Mazzone al centro 1-1. Mazzone ace vincente 2-1. Bednorz in banda 3-2 Modena. 4-3 per i gialli, errore a servizio Lube. Zaytsev 5-4 Modena. Bednorz in palla ancora in punto 6-5. 7-6 Modena indecisione in attacco rossonera. Juantorena decisivo 8-7 Lube. 9-8 muro di Holt. Bednorz ha la meglio sul muro marchigiano 10-9 Modena. 11-10 Zaytsev in palla. Christenson mura l’attacco Lube 13-11. 14-12 errore a servizio Lube. 15-12 Zaytsev vincente. 15-14 Juantorena punto. 16-15 Modena Simon al centro. Sokolov pareggia i conti. Bednorz in banda 17-16 Modena. Zaytsev mattatore 18-16 break Modena. Zaytsev 19-16. 19-17 Bednorz murato dai rossoneri. 19-18 ace di Bruninho. Murato Bednorz ancora 19-19. 20-19 Sokolov murato da Holt. 21-20 Juantorena ace con il nastro. 22-21 Leal vincente. Zaytsev muratissimo 23-21 Lube, break importante. 24-21 invasione di Holt a muro, set point. Simon 25-22 Civitanova, si va al secondo set.

Secondo set 30-28 Lube : Ace Leal 1-0 per i padroni di casa. Simon mura l’attacco modenese. Sokolov demolisce il muro di Modena 3-1 Lube. 3-2 pallonetto Bednorz. Bednorz errore in banda dopo il ceck 5-2 Lube. Juantorena ancora decisivo 6-2, Modena subisce. 7-4 Holt murato da Sokolov. 7-5 gioco prestigio di Christenson, punto Modena. 8-6 Stankovic punto vincente, break Civitanova. 8-7 Mazzone mura Juantorena. Mazzone vincente 8-8. 10-9 Urnaut batte out. Simon comodo comodo 11-10 Lube. 12-11 Modena, Holt mura ancora Sokolov. Sokolov in banda errore 13-12 Modena. Kaliberda ace vincente 14-12. Urnaut decisivo 15-13 Modena. 16-14 Stankovic batte out. Mazzone al centro 17-14 per Zaytsev e compagni. La Lube recupera 17-17. Simon devastante 18-18, set equilibrato. Leal ace vincente 19-18 Civitanova. 20-18 Simon approfitta di un’indecisione modenese. Zaytsev pareggia i conti 20-20. Simon batte a rete un bolide 21-21. Un po’ di turn over per Modena nel finale di set. 23-21 Sokolov sorprende la difesa canarina. 23-23 Zaytsev vincente in banda. Urnaut in banda 24-24 si va ai vantaggi. 26-25 Lube errore a servizio Modena. Simon al centro 27-26. Errori in battuta 28-27 ennesimo set point rossonero. 30-28 errore in banda di Kaliberda, out, 2-0 Lube. Si va al terzo set.

Terzo set 25-22 Lube : Leal punto vincente 1-0 Lube. Leal batte out 1-1. Simon batte a rete 2-2. Sokolov sbatte ancora sul muro modenese 4-2 per gli ospiti. 6-3 Holt al centro senza muro. Zaytsev in banda 7-5 Modena che vorrebbe allungare la partita. Stankovic ace devastante e rossoneri ritrovano la parità. 9-8 Modena, muro Mazzone al centro. 10-9 Modena ancora decisiva al centro. 11-10 Simon batte out, Modena avanti. 13-11 Modena Bednor punto vincente. Ammoniti Bednorz e Bruninho per focose proteste, successivamente tutto risolto. Sokolov vincente 15-13 Lube break rossonero. Bednorz vincente 16-14 Lube. 17-15 muro Modena out di poco, Civitanova mantiene le distanze anche nel terzo set. Juantorena ace 18-15. 19-15 Stankovic al centro decisivo per scappar via ! 20-18 Bruninho batte out. 21-19 Zaytsev abile in schiacciata, Modena non molla. 22-21 Lube Sokolov out in banda. Zaytsev batte out 23-21, Lube vicina alla vittoria. 24-21 Sokolov mura Bednorz match point Civitanova. Juantorena la chiude in banda 25-22 Lube, e vittoria nel derby europeo, Modena non riesce a vendicare la sconfitta di domenica proprio con i marchigiani.

LE PAGELLE - Modena 5 - Christenson 5 , Zaytsev 6, Urnaut 5, Bednorz 6+, Holt 6, Mazzone 5,5, Rossini 5. All. Velasco 5.

INGRESSI: Kaliberda 5,5, Pinali s.v, Keemink s.v