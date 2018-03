Margherita Giannotti campionessa italiana di cross

Una giornata di vero cross quella vissuta domenica scorsa ai Campionati italiani Uisp ad Umbertide (PG) dove la tanta pioggia ha reso davvero tecnico e difficile il percorso predisposto dall’organizzazione all’interno del Parco Ranieri. Anche il settore giovanile si è così trovato ad affrontare fango e acqua con le “gomme slick“. Tante le cadute (che serviranno d’esperienza) ma alla fine tante anche le facce soddisfatte per avercela fatta.

Da Modena una grande partecipazione nel settore senior master (Modena Runners Club campione d’Italia) ma soprattutto un magnifico acuto nel settore giovanile per il Pentathlon Modena che con Margherita Giannotti, classe 2006, centra il titolo italiano (nonostante la caduta in partenza) dominando la gara fin dall’inizio. Margherita si conferma così uno dei talenti più promettenti del panorama modenese e regionale (miglior 2006 ai campionati regionali Fidal di cross a Imola con i colori del nostro running top partner Calcestruzzi Corradini Excelsior) oltre ad aver recentemente collezionato altri titoli italiani nella combinata nuoto-corsa (specialità giovanile del pentathlon).

Il titolo di Margherita è stato accompagnato dall’impresa di Aurora Gambetta che nella stessa gara si lancia in una rimonta partita dalle ultime posizioni che la porta a duellare negli ultimi metri per il secondo posto chiudendo con un ottimo bronzo. Molto bene anche il settore maschile con Giovanni Vignoli (6°) e Lorenzo Tassi (16°). Si conferma così la solidità dell’approccio multisportivo del Pentamodena di via San Faustino che consente la crescita di veri talenti sportivamente completi.