Campionati italiani Allievi, Martina Cornia sul tetto d’Italia

Martina Cornia rispetta i pronostici. Che Martina Cornia avesse buone carte da giocare sui 3000 metri piani lo sapevamo, ma è anche risaputo che i campionati italiani giocano sempre scherzi dal punto di vista psicologico. Per Martina non è stato così: dopo una partenza non proprio scattante ha preso nei primi 200 metri il controllo della gara che ha saputo mantenere fino al traguardo. Ci ha provato la Ducoli, portacolori della Free-Zone, a dare del filo da torcere a Martina, che non ne ha voluto sapere, avviandosi verso una progressione decisa e convinta a circa 1200 metri dal traguardo.

La Cornia, allenata a Modena da Tiberio Muracchini ha chiuso l’ultimo chilometro in 3’10” realizzando il crono finale di 9’50”46 per soli 46 centesimi superiore al criterio richiesto per la partecipazione al campionato europeo di categoria a Gyor, in Ungheria. La giovane allieva è stata protagonista della sua gara dal primo all’ultimo metro, conquistando un titolo atteso e decisamente meritato.

Gli altri atleti in gara. La Fratellanza ha schierato atleti in moltissime specialità, molto bene la velocità il mezzofondo e i salti. Le gare termineranno domenica mattina dove saranno ancora 14 i titoli in palio da assegnare.