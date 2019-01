Formula Uno. Cambio al vertice, Mattia Binotto guiderà la Scuderia Ferrari

Dopo quattro anni di impegno al muretto Maurizio Arrivabene lascia la Scuderia Ferrari. "La decisione è stata presa di comune accordo con i vertici dell’azienda dopo una profonda riflessione in relazione alle esigenze personali di Maurizio e a quelle della Scuderia - spiega Ferrari in una nota - A Maurizio vanno i ringraziamenti da parte di tutta la Ferrari per il lavoro svolto e per aver contributo a riportare la squadra a livelli estremamente competitivi. A lui vanno migliori auguri per il suo futuro e le prossime sfide professionali".

A far data da oggi Mattia Binotto assume il ruolo di Team Principal delle rosse, pur continuando ad essere la persona di riferimento per tutte le funzioni tecniche.

Che qualcosa di grosso fosse nell'aria a Maranello si era capito da tempo. Il mancato rinnovo del contratto di Arrivabene, che fino a settembre sembrava saldamente in sella, ha fatto da preludio alla sostituzione che sarà annunciata prossimamente. Ad Arrivabene sarebbe stata fatale l'ultima stagione, deludente sotto tutti i punti di vista, in cui pur in presenza di una macchina competitiva, dopo un ottimo avvio è mancata la squadra da metà campionato in avanti.

Chi è Mattia Binotto

Mattia Binotto, 49 anni, laureato in Ingegneria Meccanica, ha conseguito un master in Ingegneria dell'Autoveicolo. Nel 1995 è entrato a far parte della squadra test della Scuderia Ferrari come ingegnere motorista, ha lavorato nella squadra corse dal 1997 al 2003. Poi è stato ingegnere motori gara nel 2004, Capo Ingegnere, corse e montaggio nel 2007, e nel 2009 responsabile delle operazioni motore e Kers. Vice-direttore motore ed elettronica da ottobre 2013, nel 2014 diventa direttore motori. La scalata continua nel 2016 quando viene nominato Chief Technical Officer. Ora sarà al comando.