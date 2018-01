Meeting Città di Sassuolo. Team Nuoto Modena cala il triplete

L’evento sassolese, rispetto alle passate edizioni, ha visto la presenza di compagini di altre regioni giunte in massa nella città della ceramica, a testimonianza degli ottimi feed back registrati negli scorsi anni dal trofeo. Una connotazione sempre più rivolta al nuoto giovanile, con un alto numero di atleti appartenenti alle categorie ragazzi e juniores. Tra le rappresentative più numerose, oltre ai padroni di casa e i reggiani della Coopernuoto, si sono segnalati i romani dell’Olgiata 20.12, il Bolzano Nuoto e la Rari Nantes Trento con i bolognesi della De Akker, senza contare i Nuotatori Modenesi che rappresentavano i colori della nostra provincia insieme a Sea Sub Modena e Sweet Team.

Il meeting, organizzato dal Team Nuoto Modena, società nata dalla collaborazione tra Nuoto Club Sassuolo, Olimpia Vignola e Pentathlon Modena, come nelle passate edizioni si è avvalso del patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Sassuolo rappresentata a bordo vasca dall’Assessore allo Sport Giulia Pigoni, e della collaborazione di “Nuova Sportiva”, società gestore dell’impianto, con il contributo dello sponsor tecnico HEAD.

Al termine della lunga giornata di gare, dopo le vittorie modenesi di Martina Mecugni, Giorgia Guerra e Omar Carpentiero (TNM), Filippo Manni e Matteo Torsellini (Sea Sub), Lucrezia Fantuzzi (Nuot.Modenesi) il Trofeo è andato per la terza volta ai padroni di casa di T.N.M. davanti a Coopernuoto e Olgiata 20.12., a testimonianza dell’eccellente livello qualitativo della compagine locale. Team Nuoto Modena, progetto nato nel 2013, ha potuto in tal modo festeggiare adeguatamente il quinto compleanno, confermandosi realtà in crescita e sempre più in vista nel panorama del nuoto giovanile nazionale.