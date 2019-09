“Memorial Giorgio Mariani” la settima edizione del torneo di calcio giovanile

Si svolgerà nel prossimo fine settimana, sabato 7 e domenica 8 settembre, la settima edizione del “Memorial Giorgio Mariani”: il torneo quadrangolare di calcio giovanile organizzato dall’Unione Nazionale Veterani dello Sport di Sassuolo, sezione Giorgio Mariani e Giulio Cantelli.

Seguendo la formula ormai collaudata, il Memorial Mariani si disputerà nell’arco di due giornate: le semifinali del sabato sul sintetico di S.Michele e le finali di domenica, con le premiazioni seguenti, allo Stadio Ricci.

La tradizionale partita dei “veterani”, che opporrà le vecchie glorie del Sassuolo con quelle di Modena, si disputerà sabato 7 settembre, con inizio alle ore 19, a San Michele.

Sempre sabato 7 settembre, a partire dalle ore 15,15, si affronteranno le rappresentanze del “Giovanissimi Regionali Professionisti” di Modena, Reggiana, Carpi e Sassuolo al campo sportivo di S.Michele: alle 15,15 Ac Reggiana Vs Carpi Fc 1909; alle ore 17 Us Sassuolo Vs Modena Fc.

Le finali, invece, si disputeranno domenica 8 settembre, a partire dalle ore 10, allo stadio Ricci dove si svolgeranno anche le premiazioni previste, indicativamente, per le ore 13.

“Sassuolo è da sempre una terra di eccellenze, sia in campo economico che culturale o sportivo – commenta l’Assessore allo Sport del Comune di Sassuolo Sharon Ruggeri - per quanto riguarda il calcio, poi, la nostra città ha saputo regalare all’Italia intera veri e propri campioni, che hanno vinto tanto o che semplicemente hanno affascinato l’immaginario collettivo, le fantasie degli amanti del bel gioco. Giorgio Mariani è uno di loro, forse il nome più illustre tra loro. Un uomo vero, che per la mia giovane età non ho avuto il piacere di conoscere, ma che mi dicono da Sassuolo era partito ed a Sassuolo tornasse spesso, appena poteva, fino a chiudere la carriera come dirigente in quella squadra che, di li a poco, sarebbe andata in serie A. Sono Assessore allo Sport di Sassuolo, ma anche alle Politiche Giovanili: la settima edizione di un torneo che racchiude il ricordo del passato e la doverosa attenzione alle giovani promesse, non può che rendermi entusiasta: per questo ringrazio l’Unione nazionale Veterani dello Sport, sezione Giorgio Mariani e Giulio Cantelli, per aver ancora una volta voluto regalarlo alla città”