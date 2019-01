Ferrari Driver Academy, a Maranello arriva Mick Schumacher

Primo giorno di lavoro del 2019 per la Ferrari Driver Academy (FDA), il programma dedicato a giovani piloti di talento, che ha radunato nella sede di Maranello i propri allievi. Tra i talenti del futuro ce ne è uno il cui nome non passa ovviamente inosservato a Maranello, Mick Schumacher, figlio 19enne di Michael, ultimo arrivato in accademia e reduce dalla Race of Champions disputata a Città del Messico.

Ad accogliere Mick e gli altri allievi di FDA, il Team Principal della Scuderia Ferrari, Mattia Binotto, oltre al Direttore Sportivo, Laurent Mekies, e a Marco Matassa, Responsabile Area Tecnica di FDA. Il management e i piloti hanno poi posato per una foto cui si è aggiunto il ''fratello maggiore'' Antonio Fuoco, che resta nell'orbita FDA con un ruolo di consulenza. Assente giustificato Marcus Armstrong, impegnato in Nuova Zelanda nella Toyota Racing Series.

I piloti di FDA sono attesi da un'annata ricca di sfide: Mick Schumacher sarà impegnato in Formula 2 al pari dei due compagni Callum

Ilott e Giuliano Alesi, altro figlio d'arte; Marcus Armstrong e Robert Shwartzman disputeranno il campionato FIA Formula 3; Enzo Fittipaldi - nipote di Emerson, due volte campione del mondo - la neonata Formula Regional e Gianluca Petecof il campionato FIA Formula 4.