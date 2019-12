Milan Sassuolo 0 - 0, le pagelle | Pegolo salva tutto, bene Kyriakopoulos

Ecco le pagelle di Milan Sassuolo 0-0.

MILAN: Donnarumma 6.5; Conti 6, Musacchio 5.5, Romagnoli 6, Hernandez 6; Kessie 5.5 (56' Paquetà 6), Bennacer 5.5, Bonaventura 6; Suso 5 (85' Castillejo s.v.), Piatek 5 (78' Leao 6.5), Calhanoglu 6.

SASSUOLO: Pegolo 7.5; Toljan 6.5, Marlon 6.5, Ferrari 6 (75' Romagna s.v.), Kyriakopoulos 7; Magnanelli 6, Locatelli 6 (78' Obiang s.v.); Berardi 6.5, Djuricic 5.5 (68' Traorè s.v.), Boga 5.5; Caputo 5.5.

MIGLIORI TODAY

KYRIAKOPOULOS 7 - Perfetto in fase difensiva, insieme ai compagni sembra aver finalmente trovato un assetto importante per subire sempre meno. Si propone spesso anche in avanti e impegna Donnarumma in due parate complicate con tiri potenti dalla distanza.

PEGOLO 7.5 - Non importa per quanto tempo rimane fuori dal campo: quando entra si fa trovare sempre pronto. Effettua almeno otto parate, alcune anche complicate, che salvano letteralmente il risultato. Sbaglia clamorosamente un'uscita, ma in quella occasione viene salvato da Berardi che chiude miracolosamente su Bennacer nel primo tempo.