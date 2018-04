Milan Sassuolo 1 - 1, le pagelle | Bene Consigli e Acerbi, ottimo Politano

Ecco le pagelle di Milan Sassuolo 1-1.

MILAN: Donnarumma 6; Abate 5.5 (55' Andrè Silva 5), Bonucci 5.5, Romagnoli s.v. (6' Musacchio 5.5), Rodriguez 6; Kessie 6, Biglia 6, Bonaventura 5.5; Suso 6, Cutrone 5 (67' Kalinic 7), Calhanoglu 6.

SASSUOLO: Consigli 7; Lemos 5.5, Acerbi 7, Peluso 6; Lirola 6.5, Mazzitelli 6.5, Sensi 5.5 (57' Cassata s.v.), Missiroli 6, Rogerio 5.5 (67' Dell'Orco s.v.); Berardi 5.5 (54' Ragusa 6.5), Politano 7.

MIGLIORI TODAY

POLITANO 7 - Sempre lui. Giocatore fondamentale per i neroverdi in questa stagione in cui la fase offensiva fatica molto. Raccoglie una spizzata di testa di Mazzitelli, scappa a tutta la difesa rossonera e segna il gol che sblocca la partita a San Siro. Sempre il più pericoloso dei suoi.

CONSIGLI 7 - Grandissimo primo tempo per il portiere neroverde che permette alla squadra di rimanere in partita nonostante l'assedio rossonero della prima mezzora di gioco. Sul gol di Kalinic ha poche responsabilità. Nel finale effettua una parata pazzesca su Bonaventura che salva il risultato.

ACERBI 7 - Non sbaglia niente. Con grande sicurezza e carattere in ogni occasione non butta mai via un pallone.