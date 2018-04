Milan Sassuolo 1 - 1 | Ancora un punto importante per i neroverdi

Dopo l'1-1 col Napoli e con il Chievo, il risultato si ripete anche a San Siro contro il Milan. Tre punti fondamentali in tre partite difficili per il Sassuolo che cerca di avvicinarsi alla salvezza. A sbloccare la partita è Politano, ma il Sassuolo viene poi raggiunto dal gol di Kalinic.

IL MATCH - Subito problemi per il Milan che è costretto dopo appena sei minuti a sostituire Romagnoli con Musacchio per infortunio. Sono comunque i rossoneri a fare la partita e ad avere tante occasioni con Calhanoglu e Suso che impegnano più volte Consigli. Ancora al 32' doppia occasione con Kessie che arriva al cross due volte in pochi secondi e per due volte Consigli si oppone chiudendo l'angolo a fil di palo. Al 33' bel cross di Sensi che Donnarumma allontana con i pugni, il pallone arriva sui piedi di Politano che prova uno dei suoi tiri potenti da fuori, Donnarumma non trattiene e rischia molto. La partita è giocata a ritmi alti con le squadre sempre in prossimità delle aree avversarie. Il giocatore più chiamato in causa è Consigli. Prova Missiroli dalla destra al 42' incrociando, ma il pallone è troppo angolato ed esce. Dopo pochi minuti dall'inizio della ripresa costretto al cambio anche Iachini che deve sostituire un acciaccato Berardi con Ragusa. Buon cross di Lirola al 57' ma Ragusa in area la stoppa con un braccio da buona posizione e il gioco viene interrotto. Più equilibrato il secondo tempo con le squadre che fanno più fatica ad arrivare al tiro nonostante l'assetto super offensivo del Milan dopo i cambi di Gattuso. Al 64' buon tiro di Ragusa dal limite che impegna Donnarumma. Ultimo cambio dei neroverdi al 67', anche questo obbligato per i problemi fisici di Rogerio. Calhanoglu ci prova dalla distanza al 70', ma il pallone è accompagnato sul fondo dallo sguardo di Consigli. La sblocca al 75' il solito Matteo Politano che sul filo del fuorigioco riceve un bel cross di testa di Mazzitelli che taglia fuori tutta la difesa rossonera e dal limite la piazza a fil di palo battendo Donnarumma. Al 78' prova a rispondere il Milan con Rodriguez che taglia tutta l'area con un cross teso ma nessuno dei compagni riesce ad arrivare sul pallone. Finale di sofferenza per il Sassuolo che è costretto a giocare con Mazzitelli infortunato avendo terminato i cambi. Sbaglia Kalinic di testa all'84' a un passo dalla porta mandando il pallone altissimo. Il pareggio arriva all'85' con Kalinic che riceve palla in area, si gira beffando Lemos e calcia potente sotto la traversa dove Consigli non può arrivare. Al 96' ancora un errore di Lemos che lascia spazio a Bonaventura per calciare forte ma Consigli si supera e para con una mano in corner.

MILAN: Donnarumma; Abate (55' Andrè Silva), Bonucci, Romagnoli (6' Musacchio), Rodriguez; Kessie, Biglia, Bonaventura; Suso, Cutrone (67' Kalinic), Calhanoglu. A disp.: Storari, A. Donnarumma, Calabria, Musacchio, Zapata, Antonelli, Locatelli, Montolivo, Mauri, Borini. All.: Gennaro Gattuso

SASSUOLO: Consigli; Lemos, Acerbi, Peluso; Lirola, Mazzitelli, Sensi (57' Cassata), Missiroli, Rogerio (67' Dell'Orco); Berardi (54' Ragusa), Politano. A disp.: Pegolo, Marson; Biondini, Frattesi, Duncan, Pierini, Matri, Babacar. All.: Giuseppe Iachini

ARBITRO: sig. Pairetto

RETI: 75' Politano, 85' Kalinic

NOTE: ammoniti Kessie, Rogerio, Mazzitelli, Musacchio, Bonucci.