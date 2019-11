Allianz Milano-Leo Shoes Modena 0-3 | I canarini ritrovano il sorriso

Settima di campionato, infrasettimanale in programma all’Allianz Cloud di Milano alle 18:50. Milano-Modena big match di giornata: i gialli vogliono rialzare la testa dopo il primo ko in campionato contro la Lube. Milano, invece, quinta in classifica, viene da un turno di riposo due giornate fa e da una sconfitta interna per 3-1 contro Trento. Entrambe le squadre vogliose dei tre punti, nonostante un orario insolito, e poco gradito. Nel week end si torna subito in campo.

Gli arbitri della gara sono Luca Sobrero e Mauro Goitre.

LE FORMAZIONI

Milano: 6 ) Sbertoli, 1 ) Aziz, 10 ) Gironi, 9 ) Petric, 17 ) Clevenot 4 ) Kozarmenik ; 18 ) Pesaresi. All. Roberto Piazza

Modena: 11 ) Christenson ; 9 ) Zaytsev ; 10 ) Bednorz ; 1 ) Anderson ; 18 ) Mazzone ; 12 ) Holt 7 ) Rossini. All. Andrea Giani.

Primo set 27-29 Modena : Bednorz e Zaytsev inaugurano la partita con un 2-0 iniziale. 4-5 muro gialloblu. Aziz punto in banda 5-4 Modena. 7-4 Zaytsev in banda preciso. Clevenot riporta a punteggio Milano 7-5. Aziz conclude una bella alzata di Sbertoli 9-6 Modena. 10-7 Bednorz in banda sicuro di sé.10-8 Aziz macina gioco e punti per i lombardi. 12-10 Bednorz, che sfiora l’ace. 12-11 ace di Kozarmenik. 13-13 ace di Sbertoli. Bednorz riporta Modena avanti 14-13. 16-14 Bednorz chiude un’azione di difesa, su salvataggio di Anderson. 17-15 Clevenot batte a rete. Petric spiazza la difesa emiliana 17-17. Lo Zar batte a rete 19-18. Gran bolide del dieci modenese 20-18. 22-18 doppio ace di Bednorz. 23-19 palla imprendibile di Ivan Zaytsev. Clevenot propositivo e a punteggio 23-21 Modena. Entra Kaliberda. 23-23 Aziz palla fulminea, pareggio. Si va ai vantaggi. Azziz ottiene il 26-26 tramite il video check. Zaytsev batte a rete 27-27. 29-27 Christenson chiude il set con un muro.

Secondo set 28-30 Modena : Kozarmenik primo punto del secondo set, e in seguito Bednorz è impreciso 2-0. Bednorz si rifà poco dopo 3-2 per i padroni di casa. Ace dello Zar gialloblu 3-3. 4-4 Mazzone manda in tilt la difesa di Milano. Christenson muro solido 6-4 Modena. Clevenot pareggia i conti con una gran palla al centro 6-6. 8-7 Modena, Aziz spreca una palla in banda. 9-8 Milano batte a rete, e Modena sospira. 10-9 Petric palla impossibile Milano conduce. Zaytsev si vendica e fa il punto del 11-11. Aziz batte a rete 13-12 Modena. Lo Zar ancora a segno 14-13 Modena. Ace di Maxwell Holt 16-14. Christenson muro compatto, dopo un paio di imprecisioni 18-14 Modena. 19-15 Basic spreca un attacco interessante. Petric scaltro in difesa, spiazza Christenson 17-19 Modena. Zaytsev murato da Clevenot e rimonta completata 19-19. 21-20 Anderson sicuro di sé. 22-20 Zaytsev vincente a muro su Petric. Aziz errore a servizio 23-21 Modena. 23-23 ace di Petric. Aziz porta i suoi ai vantaggi 24-24. Equilibrio totale, bell’azione Clevenot in diagonale 26-25 Milano. Si arriva al 27-27, tanti errori per entrambe. Entra Bossi che va a punteggio 28-28. 30-28 e due set a zero, in una sfida molto combattuta.

Terzo set 20-25 Modena : Bossi in campo. Milano segna il primo punto del terzo con un bel pallonetto 1-0. Holt al centro 1-1. Bednorz conclude una bella azione corale 2-1. Bednorz parte carico con il punto del 3-2. Holt batte debolmente a rete 4-4. Aziz schiacciata impressionante, difesa gialloblu non può nulla 5-4. Zaytsev vincente in banda 6-5. Anderson muro decisivo su Aziz 7-6 Modena. Bossi entrato bene in partita segna il 9-7 per i canarini. 10-7 muro di Zaytsev sull’attacco lombardo. 11-7 ace di Bossi. 12-8 Holt ancora in muro, ancora a favore dei gialloblu. 14-9 Gironi spreca una comoda schiacciata, Modena vuole scappar via. Bednorz ace vincente 15-9 Modena. Bossi tutto solo al centro, non sbaglia 17-10. 18-11 errore a servizio Milano. Bossi fortunato a centro, 19-12. 20-13 Bednorz grande schiacciata, la difesa di casa non ci arriva. 20-14 gran palla di Aziz d’orgoglio. 21-14 ennesimo punto dello Zar, in stato di grazia. 23-14 tramite il video check muro di Holt su Aziz, Modena un po’ fortunosa. 23-17 Anderson mura Anderson con decisione. 24-18 Zaytsev strepitoso chiude una bella difesa. 25-20 il duetto Christenson-Anderson chiudono la pratica di Milano, 3-0 e testa a Trento.

LE PAGELLE -MODENA 7,5

Christenson 6,5 ; Zaytsev 8 ; Bednorz 6,5 ; Anderson 7 ; Mazzone 5,5 ; Holt 7 ; Rossini 7

INGRESSI: aliberda 5,5 ; Bossi 6,5

All. Andrea Giani 7