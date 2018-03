Revivre Milano-Azimut Modena 1-3 | Modena vola in semifinale evitando una rischiosa gara tre

Siamo a gara due dei quarti playoff, che vanno al meglio delle tre partite: gara uno vinta da Modena per 3-2 al Pala Panini domenica scorsa contro una tenace Milano. Si gioca al Pala Yamamay di Busto Arsizio. Modena ha quasi tutti a disposizione: Sabbi è rientrato per qualche sprazzo domenica, mentre Mazzone sta recuperando pian pianino. Gli arbitri della gara sono i signori Goitre e Pasquali. Ecco i sestetti. Milano: 6)Sbertoli, 1) Azziz, 4) Klinkenberg, 13) Averill, 18) Cebulji, 11) Piano, 15) Fanuli. All. Giani. Modena: Bruno, Argenta, N'Gapeth, Urnaut, Bossi, Holt, Rossini.

Primo set 27-25 : Averill al centro 1-0 Milano. Argenta risponde 1-1. Holt ace 2-1. Azziz in banda 3-2. Averill al centro 4-3 per i rossoneri. 5-4 Modena Urnaut pungente. Azziz batte a rete 6-5 Modena. Argenta decisivo 7-6 per Bruno e compagni. 8-7 invasione di Urnaut a muro. 8-8 colpo di prestigio di Bruno parità ! 9-8 bolide di Bruno in schiacciata. 10-8 Azziz becca l'asta punto Modena e break. 11-9 murissimo N'Gapeth su Azziz. N'Gapeth non punge 13-11 Milano. Cebulji in banda 14-12 per i padroni di casa. 15-13 brutto errore in pipe del nove gialloblu. 15-14 muro Urnaut su Azziz. Argenta brutta battuta 17-15. Holt al centro 17-16. 18-17 Sbertoli batte a rete. 20-17 Urnaut non riesce a difendere una palla impossibile, Milano scappa via. 20-18 N'Gapeth in banda. Entra Pinali. Entra Tosi. 21-20 Urnaut in banda. Azziz out in battuta 22-21 Milano,. Cebulji batte out 23-22. 24-23 murissimo Bruno su Azziz. Vantaggi 24-24. Entra Sabbi. Holt 25-25. 27-25 N'Gapeth murato da Azziz. Si va al secondo set.

Secondo set 21-25 : Averill inaugura il set 1-0 per i rossoneri. N'Gapeth 1-1 in banda. Averill al centro 2-1 per poco non usciva ! Argenta solo soletto 3-2 Modena. Pinali in campo. Piano mura N'Gapeth 5-3. N'Gapeth batte a rete 6-4. Entra Swan. 7-5 Cebulji vincente. Piano al centro 8-6. Entra Sabbi. Klinkenberg sbaglia tutto 8-7. 9-8 Sbertoli errore a servizio. Bossi al centro 10-9 per i lombardi. 11-10 errore a servizio di Averill, Modena non molla ! 12-11 N'Gapeth bella pipe. 12-12 punto di N'Gapeth bel salvataggio di Sabbi. 14-13 Modena, errore di Azziz in banda. 15-14 per i gialli Urnaut pallonetto. 17-15 ace di Holt break Modena. Doppio ace dell'americano di Modena 18-15. 19-16 N'Gapeth out in banda. Entra anche Mazzone girandola di cambi. Azziz sbaglia in banda 21-16 Modena. 22-18 N'Gapeth decisivo. 23-19 Azziz batte a rete. 24-20 errore a servizio Milano set point Modena. 25-21 Holt al centro 1-1 e si va al terzo set.

Terzo set 19-25 : Cebulji batte out 1-0 Modena. Holt ancora ace in gran serata 2-0 per i gialli. Bruno mura Cebulji 3-0. N'Gapeth pallonetto 4-0. 5-0 ace Holt in stato di grazia. 6-1 Modena con Mazzone. 7-2 Sabbi in banda diagonale vincente. Azziz batte a rete 8-3 per Bruno e compagni. 9-3 murissimo di Sabbi su Cebulji. 11-4 ace di Sabbi nulla può la difesa di casa. 12-4 puntellissimo di N'Gapeth dopo miracolo difensivo di Sabbi. Galassi conclude una bellissima azione 6-12 Modena Sabbi è pronto ! 14-7 ace di Urnaut. 15-8 Sabbi bomba in banda, nulla può la difesa lombarda. 16-9 N'Gapeth in banda. 17-9 invasione dei rossoneri, punto Modena che vola via. 19-9 pallonettissimo di N'Gapeth. 20-9 Sabbi altro bolide imprendibile. Cebulji in banda 12-20. 13-21 Tosi " stoppa " di petto ma è troppo forte punto Milano Azziz ace 15-21. 22-15 Urnaut in banda set verso una sua chiusura...Sabbi murato da Piano 17-22. Urnaut di potenza 24-17 Modena set point. Sabbi out in banda 19-24. 25-19 Modena 2-1, si va al quarto set.

Quarto set 19-25 : Galassi al centro 1-0 per i lombardi. Cebulji pallonetto 2-0. N'Gapeth gran diagonale 2-1. 3-2 gioco di prestigio di N'Gapeth. Sabbi mette le squadre in parità 3-3. 5-4 Matteo Piano. Sabbi muro vincente 6-5 per Bruno e compagni. Piano out 7-5 break gialloblu. 8-6 Holt puntuale al centro. 8-7 Sabbi per poco non faceva ace. 9-8 colpo di prestigio di Bruno. 11-9 Bruno schiacciata vincente. 11-10 N'Gapeth murato da Galassi. Sabbi bomba 12-10 Modena. 13-10 Mazzone beffa la difesa rossonera. 14-10 bolide di N'Gapeth tutto solo non sbaglia ! 15-10 Azziz murato da N'Gapeth. 11-15 N'Gapeth tira contro l'asticella. 12-17 errore a servizio di Milano. Ace di N'Gapeth 18-12 Modena scappa via. 19-12 Urnaut punto vincente. Klinkenberg bruttissimo errore al centro 21-12. 22-15 errore di Sabbi in diagonale. 16-22 Sabbi errore a servizio. Urnaut in banda 23-17 Modena. 24-18 punto vincente di Holt e match point per i gialli. 19-25 Sabbi chiude i conti, Modena vince due gare su due ai quarti e vola in semifinale.

LE PAGELLE : Bruno 8 ; Argenta 6,5 ; N'Gapeth 8,5 ; Urnaut 7,5 ; Bossi 7 ; Holt 8,5 ; Rossini/Tosi 7. INGRESSI: Sabbi 7,5 ; Swan s.v ; Mazzone 6,5 ; Pinali s.v. All: Stoytchev 8