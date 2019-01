Revivre Milano-Azimut Leo Shoes Modena 3-0 | Stravince Milano in un Forum incredibile

Quarta giornata di ritorno, si gioca domenica 13 gennaio Milano-Modena alle ore 18:00 al Forum d’Assago davanti a 13mila persone, spettacolo per il volley italiano. L’arbitro della gara è la signorina Vagni Ilaria. Milano si trova sotto Modena in classifica, al quinto posto a quota 29 punti; canarini a 37 punti in scia delle big. I lombardi di Andrea Giani hanno vinto le ultime due trasferte con Padova e Latina entrambe per 3-1. Modena invece ha schiantato 3-0 Castellana Grotte e Ravenna, partite senza storia. La partita sarà combattuta davanti a una cornice di pubblico incredibile.

Ecco i sestetti. Milano: 6) Sbertoli, 1) Azziz, 17) Clevenot, 8) Maar, 11) Piano, 4) Kozarmenik, 18) Pesaresi. All. Giani. Modena: Christenson, Zaytsev, Urnaut, Bednorz, Anzani, Mazzone, Rossini. All. Velasco.

Primo set 25-22 Milano : Si gioca in un’atmosfera strepitosa, Urnaut in banda 1-0 Modena. Clevenot pipe 1-1. Maar in banda 2-1 Milano. Urnaut in pipe a rete 4-2 Milano break lombardo. 5-3 Piano al centro, Modena rincorre. Sbertoli batte a rete 6-5. Lo Zar di potenza in banda 7-6 Milano. Anzani fa la voce grossa al centro 8-7. Maar in banda, Modena in difficoltà 10-7. 11-9 Azziz conclude uno scambio bellissimo. 12-10 Piano al centro. 14-11 Zaytsev muratissimo, Modena rincorre. Urnaut pareggia i conti 14-14 bellissimo inizio di partita. Zaytsev si rifà della murata 16-15 Milano. Piano al centro 18-16 Milano a più riprese con due punti di vantaggio. 19-17 Azziz punto vincente. 19-19 Clevenot distratto in banda, pareggio. Kozarmenik al centro 21-19 Milano. Zaytsev in battuta, ma è out 22-20 Milano. 23-20 Zaytsev in difficoltà. 24-21 Azziz in banda set point di una convincente Milano. Entra Pierotti. 25-22 Azziz chiude il primo set 1-0 Milano.

Secondo set 25-22 Milano : Punto Milano, Modena non è preciso a muro 1-0. Bednorz pipe al centro 1-1. Bednorz vincente 2-2. Clevenot in banda 3-3. 5-3 Piano murissima lo Zar break lombardo, Modena in difficoltà. Punto di piede di Rossini 5-5. Bednorz ace vincente 6-5 Modena. Mazzone errore al centro. Bednorz errore grave in pipe 9-6 Milano che controlla. 10-7 Sbertoli batte out, Modena rincorre. 12-8 Kaliberda. 13-8 Kozarmenik decisivo, per Modena si mette male. 13-10 Azziz batte forte, ma out. 14-11 Mazzone al centro vincente. 14-12 Zaytsev ace vincente. 16-13 Bednorz batte out. Azziz astuto in banda e fortunoso 17-14. 17-16 muro efficace Modena. 18-16 Christenson pesta la riga in battuta, Milano controlla. 20-17 murissimo Milano, Modena in serata no 20-17. 21-19 Bednorz in banda. 22-20 Zaytsev batte a rete. 22-21 Bednorz tiene a galla i suoi. 23-22 Kaliberda vincente. 25-22, ennesimo muro lombardo, 2-0 per Modena si mette male.

Terzo set 25-20 Milano : Kozarmenik batte out 1-0 Modena. Piano al centro vincente 1-1. Urnaut muro vincente 2-1. Bednorz vincente in banda 3-2 Modena. Pinali vincente in banda 4-3. Bednorz pipe punto vincente 6-4 Modena. Clevenot fallo in pipe 8-5 Modena che vuole riaprire la sfida. Kozarmenik ace vincente, Bednorz non ci arriva 8-7 Modena. Azziz batte a rete 10-9 Modena. Azziz si rifà con un gran diagonale 11-11, Modena gioca meglio ma Milano ha la carica del Forum. Mazzone al centro 13-11. Azziz vincente, difesa Modena piazzata malino 14-13 Modena. Urnaut vincente in banda 15-14 Modena. Azziz pareggia i conti 15-15. Pinali chiude un’azione complicata 17-16 Modena. Anzani attacca out, 18-17 Milano che vuole chiudere la partita. Piano murissima Anzani 19-17 break forse decisivo per Azziz e compagni. 20-18 Hirsch gran giornata. Mazzone al centro 21-19 Milano che mantiene il break. 23-19 Pinali muratissimo da Milano, vittoria a un passo. 24-19 Hirsch ace vincente, match point Milano. 25-20 Azziz conclude l’incontro Milano batte 3-0 Modena in un’atmosfera incredibile una festa del volley.

LE PAGELLE - Modena 5

Christenson 5, Zaytsev 5, Urnaut 6, Bednorz 5,5, Anzani 5, Mazzone 5,5, Rossini 6.

INGRESSI - Pierotti 5,5, Kaliberda 5,5, Pinali 5,5.

All. Velasco: 5