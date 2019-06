Rinnovo abbonamenti record di 1900 tessere per Modena Volley

Numeri clamorosi per quanto riguarda il rinnovo degli abbonamenti per la prossima stagione. Circa 1900 tessere rinnovate dal 29 maggio a ieri, venerdì 14 giugno. A livello di percentuali si è visto un 18,5% in più rispetto all’ anno scorso: soddisfazione totale per la società.

Da martedì prossimo 18 giugno sarà possibile acquistare l’abbonamento, cercando di continuare a collezionare record su record. L’abbonamento sarà acquistabile nelle filiali della Bper sul territorio nazionale. Per i settori Tribunissima e Centralissimi chiedere informazioni all’indirizzo mail della società biglietteria@modenavolley.it.

Per ulteriori dubbi digitate il link : https://www.modenavolley.it/altro/news/modena-volley/al-via-la-campagna-abbonamenti-201920/