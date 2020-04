Leo Shoes Modena Volley, sarà un 2020/2021 da...Champions

Ottima notizia arrivata in mattinata da parte della FIPAV: Modena per meriti sportivi parteciperà alla prossima Champions League. Ecco in seguito il comunicato ufficiale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

In data odierna la società Modena Volley ha ricevuto comunicazione ufficiale da parte della FIPAV in cui si attesta la partecipazione della Leo Shoes Modena alla Champions League della prossima stagione 2020/21. La decisione della FIPAV è stata presa tenendo conto della classifica in essere all’atto della delibera federale di conclusione dei campionati.