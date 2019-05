Andrea Giani si presenta al pubblico gialloblu: "Occasione d'oro per me, è un piacere tornare qui"

Questo pomeriggio è stato presentato alla stampa modenese il nuovo allenatore gialloblu: Andrea Giani. L’ex centrale di Parma, Modena e soprattutto della nazionale - con cui ha scritto la storia del volley - si è dimostrato più carico che mai. Non è la prima volta che veste il ruolo di coach a Modena, ci fu una prima volta nella stagione 2007/08, passando poi per Roma, Verona e Milano. Ruoli importanti anche a livello di nazionali, con Slovenia e Germania.

Presente alla conferenza anche la presidentessa Catia Pedrini che così si è espressa: “Ho poco da dire, posso esprimere la mia gioia, Andrea persona valorosa per questo sport. Ha dimostrato tantissimo, è leale e sempre sorridente e ottimista. Giangio non è incosciente, è tornato nella sua Modena, rapporto di stima e di rispetto incondizionato“,

Poi il protagonista Andrea Giani, eroe gialloblu, dimostratosi orgoglioso di essere il successore di Julio Velasco. “Sono molto contento di essere tornato qui, in una società organizzatissima, con una grande squadra e dentro al PalaPanini, il luogo più bello del mondo. Modena Volley è pronta per vincere e questo è quello che vogliamo, tutti, siamo strutturati e pronti per puntare a fare quello che deve fare chi allena in questa piazza, puntare in alto. Il mio compito è quello di mettere i giocatori nelle migliori condizioni possibili, la mia struttura di squadra è chiara, chiarissima, l’allenatore è al centro del progetto ed è fondamentale avere gli uomini giusti, noi li abbiamo. Non è solo il budget a decidere un risultato, lo ripeto, io sono a Modena e a Modena si viene solo per vincere, da allenatore o da giocatore, questa è la città del volley, una città che vive di pallavolo, che respira pallavolo, un posto da brividi che va vissuto alla grande”.