Modena Axys Zola 2 - 0 | I canarini vincono in inferiorità numerica

IL MATCH - Parte bene la partita per i canarini che al 12' passano in vantaggio con la coppia Sansovini-Ferrario: il primo disegna uno dei suoi cross sempre precisi e il secondo deve solo metterla alle spalle di Melillo. Risponde l'Axys Zola al 16' con Caprioni che impegna Piras in una parata coi pugni. Sembra però essere in forma la squadra di Bollini che al 20' costringe Melillo a parare sul palo un tiro di Calamai. Doppia occasione poi tra il 35' e il 37' per i gialloblù con Ferrario che cerca di ribadire in rete le parate di Melillo, prima su Dierna poi su Sansovini, ma in entrambi i casi spreca ottime occasioni. Il raddoppio per i padroni di casa arriva però al 41' quando la difesa degli ospiti fa confusione e Sansovini ne approfitta rubando un pallone a pochi passi dalla rete e insaccando. Nella ripresa si complicano un po' le cose per i canarini che al 53' rimangono in inferiorità numerica per l'espulsione per somma di ammonizione di Falanelli. Comincia a rischiare tanto dopo l'ora di gioco il Modena che in inferiorità soffre molto contro l'Axys Zola che prova invece a crederci e tiene impegnata la difesa dei canarini, chiamando in causa spesso l'esperienza di Gozzi e Piras che risponde sempre pronto. Si fa rivedere solo al 79' in attacco il Modena con Ferrario che ha l'occasione per chiudere la partita ma il suo tiro non va; pochi secondi dopo, l'attaccante gialloblù viene atterrato in area e chiede un calcio di rigore che non viene concesso. All'81' viene annullato per fuorigioco un gol dello stesso Ferrario.

MODENA (4-3-3): Piras; Cortinovis, Dierna, Gozzi, Perna; Calamai (78′ Letizia), Loviso (84′ Boscolo Papo), Messori (74′ Rabiu); Falanelli, Ferrario (88′ Ferretti), Sansovini (69′ Bellini). A disp.: Dieye, Zanoni, Duca, Baldazzi. All.: Bollini

AZYS ZOLA (4-3-3): Melillo; Fiore, Moi (8′ Ben Bahri), Cestaro, Gabrielli; Martino (68′ Caputo), Scalini, Marchetti (82′ Tanoh); Galanti, Mammetti (56′ Ferri), Caprioni (87′ Mantovani). A disp.: Bruzzi, Pirreca, Grande, Cilona. All.: Notari

ARBITRO: Sig. Luigi Catanoso di Reggio Calabria

RETI: 12' Ferrario, 41' Sansovini

NOTE: ammoniti Loviso, Piras, Rabiu. Espulso Falanelli.

