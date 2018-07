Al Modena F.C. arrivano Davide Cortinovis e Bartolomeo Lo Bello

Modena F.C. 2018 annuncia l’ingaggio dei calciatori Davide Cortinovis e Bartolomeo Lo Bello per la stagione sportiva 2018/2019. Bergamasco classe ’99, Cortinovis è un difensore laterale destro cresciuto nel vivaio dell’Albinoleffe, Società dalla quale proviene in prestito. Da gennaio della scorsa stagione ha giocato in Serie D nella Pro Sesto, collezionando 14 presenze. Palermitano classe ’99, anche Lo Bello è un difensore laterale destro, cresciuto nel vivaio canarino. Nella scorsa stagione ha collezionato 16 presenze in Serie D con il Fiorenzuola. La Società porge a Davide un caloroso benvenuto sotto la Ghirlandina, e a Bartolomeo un grande bentornato in maglia canarina.