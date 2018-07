Modena FC, presentati i giocatori | Perna: "Onorati di essere stati scelti"

Tornato dopo cinque anni di assenza, uno dei capitani storici del Modena si è presentato nuovamente alla città con un entusiasmo ritrovato e trascinante: "Tornare a casa è un motivo di orgoglio - ha detto Armando Perna -. Era finita male qua, ma il calcio è una ruota che gira e finalmente sono tornato a casa. Questo ritiro per me sarà particolare, è il ventesimo e lo farò nella squadra dove ho passato nove anni indimenticabili. Noi sappiamo che tutti daranno il massimo contro di noi, ma noi faremo di più. Sarò un condottiero, un po' per l'età e un po' per la mia esperienza qui; mi prenderò le responsabilità e starò al fianco dei miei compagni cercando di inculcare i valori necessari, mettendoci sempre la faccia. Con alcuni dei miei nuovi compagni ho giocato contro gli anni scorsi, altri li conosco di nome, ma ho avuto un impatto positivo con tutti. Sappiamo tutti di avere una grande possibilità in una grande piazza. Il presidente ha fatto investimenti e sacrifici, noi abbiamo avuto l'onore di essere stati scelti e daremo il massimo".

Si è mostrato piuttosto deciso e determinato l'attaccante Carlo Emanuele Ferrario: "A farmi scegliere Modena è stata l'importanza della piazza e della maglia, ma anche la voglia della città di ripartire ed è stato facilissimo decidere. E' un grande orgoglio essere qui. Ho accettato velocemente la proposta, promesse non ne faccio, so dentro di me cosa voglio fare e la promessa è quella di dare tutto insieme ai miei compagni, sia in campo che fuori, con un obiettivo comune da raggiungere. E' il mio quarto anno in Serie D e posso dire che è un campionato difficile, ma quando si ha un gruppo importante si parte in vantaggio. Non c'è nessun avversario da sottovalutare, tutti daranno tutto contro di noi, ma siamo pronti", ha concluso il giocatore.

E' toccato poi ad Andrea Papo Boscolo, centrocampista, presentarsi: "Armando (Perna ndr) mi ha parlato subito bene di Modena, mi ha detto che c'è una gran voglia di far bene e prendere una rivincita. Io l'anno scorso ho visto una brutta scena qui, non è stata una bella immagine e so che c'è voglia di riscatto. Ora bisogna lavorare, io non vedo l'ora di ricominciare. In campo faccio un po' tutto, mi piace giocare impostando palla a terra e anche avere un ruolo da incontrista".