Modena Calvina 4 - 1 | Si sblocca anche Ferretti con una doppietta

IL MATCH - Partenza col botto dei canarini che passano in vantaggio al 3’ con il primo gol in campionato di Ferretti: l’attaccante con una girata porta avanti il Modena e al 13’ raddoppia segnando una doppietta questa volta mettendo in rete un bel cross del solito Sansovini. È quasi solo Modena nel primo tempo con i gialloblù che hanno tante occasioni per aumentare il proprio vantaggio con Montella, Boscolo Papo e Sansovini. Nella ripresa i padroni di casa gestiscono il risultato e chiedono anche un rigore per un fallo in area su Montella che non viene però concesso. Nel finale poi il Modena la chiude all’84’ con un’azione personale di Ndoj che entra in area e tira per il 3-0. Allo scadere del tempo regolamentare il Calvina segna un gol che non serve con Serafini che colpisce l’interno del palo e il pallone entra poi in rete. Nel recupero c’è tempo anche per il gol di Baldazzi in tap-in su tiro di Ferrario. Il Modena è sempre al comando della classifica con sei punti sulla seconda e si conferma schiacciasassi nonostante lo scivolone contro il Fiorenzuola.

MODENA (4-2-3-1): Dieye; Ndoj, Gozzi, Perna, Zanoni; Loviso, Messori; Montella (82′ Baldazzi), Boscolo Papo (67′ Pettarin), Sansovini (78′ Lauria); Ferretti (65′ Ferrario). A disp.: Piras, Cortinovis, Dierna, Berni. All.: Apolloni

CALVINA (4-3-1-2): Micheletti (46′ Garletti); Gentili, Salvi, Chiari (74′ Mutti), Zambelli; Pasotti (46′ Bertoli), Tomasoni (51′ Franzoni), Kopani (65′ Giorgi); Brunelli; Serafini, Triglia. A disp.: Rizzi, Pradella, Galante, Crescini. All.: Beccalossi

ARBITRO: sig. Nicola Di Giovanni di Caserta

RETI: 3′ Ferretti, 13′ Ferretti, 84′ Ndoj, 89′ Serafini, 90′ Baldazzi

NOTE: ammoniti Gentili, Chiari, Tomasoni, Loviso