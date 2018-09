Modena-Vigor Carpaneto 1-0 | Il ritorno a casa è una festa gialloblu

Siamo al Braglia e non accadeva da un bel po' Si gioca la prima partita della stagione di Serie D, Modena-Carpaneto, davanti al pubblico amico dopo oltre quindici mesi di astinenza da calcio. La giornata è calda, da fine estate, quasi trenta gradi, ma la temperatura percepita dai supporters canarini è ben più alta: il clima è infuocato.

CRONACA - Il Modena attacca sotto la curva di casa, "dipinta" da una splendida coreografia. Dopo tre minuti tiro di Baldazzi dalla distanza, para Vagge. Penalty Modena subito dopo, ma Ferretti si fa parare il rigore. Il Modena resta però propositivo. All'11' tiro da dimenticare di Lauria. 13' Obeng tacco per Ndoj azione termina in rimessa. 16' tiro al volo di Mastrototaro su corner out. Siamo a metà primo tempo Modena convice manca solo il goal. 22' Obeng in fascia per Ferretti, solo la traversa blocca il goal. 28' Lauria punizione para Vagge. Modena attacca convicendo, ma senza trovare il goal del vantaggio. Zero recupero nel primo tempo, si va negli spogliatoi sullo 0-0.

Nessun cambio nell’intervallo. 46' buona combinazione nei biancoazzurri, Rossini tira debole, para Fallou. 50' goal del Modena, su calcio d’angolo la insacca il difensore Emilio Dierna, facendo esplodere il Braglia. Modena sta abbassando la guardia, ma la difesa è pronta e sicura. 64' esce Lauria per Boscolo Papo. Esce anche Messori per Gerace. Il Modena nella seconda metà di ripresa controlla il risulato e prova a chiudere, ma manca qualcosa per il raddoppio. C’è spazio anche per due esperti Gozzi entra tra gli applausi e bomber Sansovini per stupire i supporters canarini. Girandola di cambi nella ripresa, spazio alle riserve per entrambe le squadre. Il match termina senza altre emozioni dopo 5 primi di recupero. La curva soddisfatta del risultato ringrazia i propri beniamini tra cori e applausi e lo sventolio delle bandiere gialloblu, con la squdra che fa festa sotto la curva.

C’era pressione intorno all’ambiente viste le difficoltà nel pre-campionato, ma la stagione è iniziata bene, con i tre punti davanti al pubblico di casa. Il Modena ottiene il massimo risultato con uno sforzo buono ma non certo massimo.

MODENA - VIGOR CARPANETO 1-0 (0-0)

Goal: 50' Dierna

Modena: 12 Fallou, 27 N’Doj, 5 Dierna ( 34° Gozzi ) , 50 Perna, 14 Zanoni, 4 Pettarin, 20 Obeng, 29 Messori ( 68° Gerace ) , 10 Lauria ( 64° Papo ) , 32 Ferretti ( 34° Sansovini ) , 23 Baldazzi ( 86° Montella ). All. Apolloni.

Carpaneto: 1 Vagge, 2 Rossini, 5 Baschirotto, 6 Fogliazza, 3 Favari, 8 Abelli ( 67° Burgazzoli ) , 4 Mastrototaro, 10 Mauri, 7 Corioni ( 67° Rossi , 9 Rantier ( De Micheli ) , 11 Carrozza ( 55° ) Tosi. All. Rossini.

Arbitro : Franck Loic Nana Tchato

Ammoniti : 39° Ferretti, 49° Rantier, 81° Burgazzoli, 88° Pettarin