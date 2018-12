Azimut Leo Shoes Modena Volley-BCC Castellana Grotte 3-0 | Passeggiata di fine anno per i gialli

Ultima partita del 2018: si gioca di domenica al Pala Panini Modena-Castellana Grotte alle ore 18:00. Nell’ultimo turno, la prima del girone di ritorno, Modena priva di Zaytsev e Mazzone ha vinto a Sora solamente al tie break e ora è quarta in classifica, nella scia delle primissime. Castellana invece ha perso in casa 2-3 contro Vibo. Nel girone di andata Modena in casa di Castellana faticò non poco vincendo solamente al quinti set.

L’arbitro della gara è il signor. Venturi. Ecco i sestetti. Modena: Christenson, Pinali, Urnaut, Bednorz, Anzani, Holt, Rossini. All. Velasco. Castellana: 5) Falaschi, 14) Renan, 90 ) Wlodarczyk, 12) Mirzajanpour, 9) De Togni, 1) Zingel, 3) Cavaccini. All. Tofoli.

Primo set 25-18 Modena : Bednorz pipe subito potente 1-0 Modena. Renan pareggia i conti 1-1. Errore Renan a servizio 2-2. Bednorz diagonale vincente 3-3. Bednorz protagonista a inizio set 4-4. Pinali vincente in banda 5-5 equilibrio. Pinali replica 6-6. Bednorz pipe numero due 7-6 Modena. 8-6 Christenson muro vincente, break Modena. 9-6 Anzani primo tempo vincente. Urnaut vincente 10-7. 11-8 Renan batte a rete. Bednorz chiude una bellissima azione 14-9 Modena per scappar via. 15-11 Pinali batte a rete. 16-12 errore in battuta anche per Castellana Grotte. 17-13 Urnaut bel punto di precisione, Modena controlla ! 18-14 Renan invasione a muro. 19-14 muro di Pinali soddisfatto. 20-15 Urnaut vincente. 21-15 Anzani annienta Renan. Entra Benvenuti per Urnaut. Pinali 22-16 diagonale vincente. 22-18 Zingel convincente. 23-17 errore in battuta di Castellana. 23-18 Pinali bolide finisce in rete. 24-18 Pinali si rifà subito, set point Modena. 25-18 ace Bednorz 1-0 Modena.

Secondo set 25-18 Modena : Errore Castellana 1-0 Modena. Christenson errore a servizio 1-1. Muro di Anzani su Falaschi 3-1 break gialloblu. Anzani prende l’ascensore 4-2 Modena controlla a inizio set. Holt vincente al centro 5-3 Modena. 6-3 Christenson in schiacciata. 7-4 Pinali punto fortunoso, Modena controlla. 8-5 Modena errore a servizio degli ospiti. 8-6 De Togni vincente al centro. Pinali muro vincente 10-6 Modena. Urnaut in banda 11-7 Modena. Pinali vincente 12-7 Modena sul velluto ! 13-7 ace vincente Urnaut. Anzani in serata fa il 14-7 Modena. 14-9 Zingel mura Anzani. 15-10 Anzani si rifà subito. 16-11 Holt al centro. 17-12 Urnaut pipe vincente, Modena concentrato. 18-13 Pinali determinante in banda. 19-13 Holt ace vincente, set compromesso. Urnaut spreca in banda 19-15 Modena. Pinali ancora 20-15. 21-15 ace di Christenson. 21-16 Renan vincente in banda. 22-16 Renan bolide sempre in rete. Entra Benvenuti per Urnaut come il primo set. Entra anche Pierotti per Anzani. Zingel brutta battuta 24-18 set point gialloblu. Pinali 25-18 2-0 si va al terzo set.

Terzo set 25-17 Modena : Si parte con il terzo set, Modena avanti 2-0 set entrambi vinti senza storia, troppa differenza tra le due squadre. Bednorz fa 1-0 in pipe. De Togni al centro 1-1. Pipe Bednorz un replay 2-1 Modena ! Urnaut in pipe soluzione di inizio set 3-2 Modena. Pinali vincente 4-3. 5-4 Holt vincente al centro Modena conduce. Rodrigues ace vincente, Velasco chiede il check non concesso, Modena incredula. Christenson subito pareggia 6-6. 8-6 invasione Castellana. Urnaut in banda 9-7 Modena controlla. 10-8 un grande Urnaut vincente ancora. 11-9 errore in battuta di Castellana. Rodrigues in banda vincente 11-10 Modena. 12-11 Modena, Renan sempre decisivo. Bednorz batte out 13-12. 14-12 Holt al centro break gialloblu. Urnaut decisivo 15-13 Modena vuole scappar via e chudere la pratica. Anzani chiude un bello scambio 16-13. 17-13 Christenson ace vincente Modena. 18-14 Falaschi batte a rete. Mirzajanpour batte a rete 19-15 Modena. Bednorz vincente in banda 20-16. Pinali ace vincente, gran partita sempre massimo impegno. Renan errore in battuta 22-17 Modena. 23-17 attacco ospite sull’asticella, punto Modena. Pinali grande punto su finta di Christenson. 25-17 Bednorz ace vincente, 3-0 Modena, si giocherà il sei gennaio al Pala Panini contro Ravenna derby.

LE PAGELLE - Modena 6,5

Christenson 8, Pinali 9, Urnaut 7,5, Bednorz 8, Anzani 7, Holt 7, Rossini 6,5

INGRESSi: Benvenuti 6, Pierotti 6

Coach Velasco 6,5