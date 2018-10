Modena - Ciliverghe 1 - 0 | Canarini vincenti e sempre più primi

IL MATCH - Partenza in sordina delle due squadre poi subito gioco fermo per un infortunio di Guerci a seguito di uno scontro con Rabiu. Il giocatore ospite è costretto ad uscire dal campo e Carobbio deve effettuare subito il primo cambio inserendo Dell'Orto. Si fa poi vedere il Modena con Baldazzi al 18' e con Ferrario al 21' che sfiora il gol toccando un buon cross di Montella. Il vantaggio dei canarini non tarda ad arrivare con il solito Ferrario che di testa insacca un cross di Dierna al 23'. E' ancora solo Modena nel finale di primo tempo e Ciliverghe che usa il secondo cambio al 31'. Nella ripresa tanti cambi in avvio, poi al 66' si fa vedere timidamente la squadra ospite con un tentativo di Mauri bloccato da Dieye. Gestisce il Modena poi nel finale di partita senza rischiare praticamente nulla.

MODENA (4-2-3-1): Dieye; Ndoj, Dierna, Perna, Zanoni; Pettarin, Rabiu (65′ Messori); Baldazzi (71′ Lauria), Boscolo Papo, Montella (61′ Gozzi); Ferrario (75′ Ferretti). A disposizione: Piras, Cortinovis, Gerace, Bellini, Falanelli. All. Apolloni

CILIVERGHE (4-2-4): Valtorta; Licini, Andriani, Minelli (31′ Sanni), Cortinovis; Sola, Guerci (6′ Dell’Orto – 80′ Guerini); Del Bar, Joelson (54′ Mauri), Scapini (61′ Careccia), Bitihene. A disp.: Placidi, Bonometti, Lirli, Serpelloni. All.: Carobbio

ARBITRO: sig. Cherchi di Carbonia

RETI: 23' Ferrario

NOTE: ammoniti Joelson, Del Bar, Boscolo Papo, Dierna.