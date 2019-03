Modena Classe 0 - 1 | L'ultima in classifica ferma i canarini

IL MATCH - Primo tempo dominato, almeno sul piano del gioco, dal Modena che cerca un varco nella compatta difesa del Classe senza trovarlo facilmente. La prima vera occasione arriva al 24' quando Spaviero con un bel pallonetto riesce a mettere fuori causa il portiere Giannelli, ma sul pallone arriva il difensore avversario Ceroni che spazza via. Poco dopo tocca a Duca provarci ma questa volta Giannelli riesce a parare senza problemi. Non ci sono altri momenti rilevanti nella prima parte di gara che termina a reti inviolate nonostante il possesso palla dei canarini. Nella ripresa, appena entrati in campo, i gialloblù chiedono un rigore per un fallo in area su Ferrario, ma il portiere non lo concede. E' ancora Spaviero poi a impensierire Giannelli che però anche questa volta riesce a parare. Al 55' prima occasione anche per il Classe con De Rose che da fuori impegna Piras in un intervento che salva il risultato. Al 68' però non sbagliano gli ospiti con Venturi che appostato sul secondo palo la spinge in rete e porta in vantaggio il Classe. Salita ripidissima ora per il Modena che è costretto a segnare almeno due gol in poco più di venti minuti per cercare di non lasciare la possibilità alla Pergolettese di tornare a +6 nel match che sarà giocato in posticipo mercoledì contro il Ciliverghe. Al 79' espulso Venturi che rimedia il secondo giallo in pochi minuti e deve lasciare i compagni in inferiorità numerica a difendere il vantaggio. Prova a spingere ora il Modena, ma senza trovare il giusto spunto. Al 90' chiede ancora un rigore Ferrario, ma anche in questo caso non viene concesso. Negli ultimi istanti di partita Gozzi colpisce una traversa e finisce così il match.

MODENA (4-3-3): Piras; Ndoj (74′ Bellini), Gozzi, Perna, Berni (46′ Montella); Duca, Loviso (76′ Ferretti), Rabiu; Sansovini (60′ Letizia), Ferrario, Spaviero. A disp.: Dieye, Zanoni, Boscolo Papo, Di Giorno, Calamai. All.: Bollini

CLASSE (5-3-2): Giannelli; Ceroni, Monaco, Caidi, Ferrari (72′ Savelli), Valenza (76′ Ferri); Bisoli (81′ Sulaj), De Rose, Zeqiri; Arrondini (69′ Centonze), Venturi. A disp.: Palermo, Cavallari, Rustignoli, Felli, Tunde. All.: Orecchia

ARBITRO: sig. Crezzini di Siena

RETI: 68' Venturi

NOTE: ammoniti Rabiu, Sulaj. Espulso Venturi per somma di ammonizioni.

