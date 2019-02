Modena Fanfulla 4 - 0 | Vittoria piena e Pergolettese torna a tre punti

IL MATCH - Partenza positiva per i canarini che al 6’ passano subito in vantaggio con Spaviero, oggi titolare, che dopo aver preso palla a centrocampo si porta verso l’area e tira battendo il portiere avversario. La partita non offre poi grandissime emozioni nel primo tempo, con il Fanfulla che gioca ma non tira mai in porta. Nel minuto di recupero, poi, arriva il raddoppio del Modena con l’autogol del difensore avversario Zanoni che manda maldestramente in rete un cross di Sansovini. Termina con un risultato tranquillo il primo tempo per i padroni di casa. La ripresa parte con un tiro in porta di Sansovini su punizione, ma Colnaghi para. Al 64’ arriva il gol di Ferrario che viene però annullato per fuorigioco. Solo tre minuti più tardi Rabiu colpisce la traversa e finalmente il gol che chiude il match arriva al 73’ ancora con Spaviero che approfitta di un pallone su cui Ferrario di testa non arriva e che finisce proprio sui suoi piedi: con buoni riflessi riesce a metterla in rete. All’83’ ci prova anche Loviso con un pallonetto dal limite che sembra destinato a entrare in porta e invece termina di poco alto. Al 91’ c’è tempo anche per il gol di Ferrario che trasforma in rete il cross di Duca e trova anche la gioia personale.

MODENA (4-3-3): Piras; Ndoj, Gozzi (94’ Letizia), Dierna, Perna; Calamai (54′ Berni), Loviso (89′ Duca), Rabiu; Sansovini (70′ Montella), Ferrario, Spaviero (86′ Zanoni). A disp.: Dieye, Bellini, Di Giorno, Ferretti. All.: Bollini

FANFULLA (4-3-3): Colnaghi; Premoli, Luoni, Zanoni, Patrini; Laribi (84′ De Stefano), Rossi (46′ Diana), Arodi (60′ Barzotti); Santonocito, Fall (77′ Reali), Galazzi (89′ Cappato). A disp.: Polidori, Aprile, Diana, Palmieri, Pezzi. All.: Ciceri

ARBITRO: Sig. Di Marco di Ciampino

RETI: 6′, 73’ Spaviero, 46′ pt Zanoni (aut.), 91’ Ferrario

NOTE: ammoniti Dierna, Galazzi, Calamai, Loviso, Patrini.

