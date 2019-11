Modena Fano 2 - 1 | Rossetti al 90' fa passare la paura

Torna alla vittoria il Modena che sembra non riuscire ad avere la meglio su un Fano combattivo fino alla fine quando Rossetti entra e segna al 90' il gol della vittoria. Tre punti importantissimi, ma i problemi da risolvere sono ancora tanti.

IL MATCH - Partenza col turbo per il Modena che nei primissimi minuti si butta all'attacco con determinazione. Al 3' ci prova Davì al termine di una bella azione corale, ma il tiro finisce sul fondo. Un minuto più tardi va al tiro Mattioli e questa volta deve parare in due tempi Viscovo. Il vantaggio non tarda però ad arrivare e al 7' Spagnoli insacca con una mezza acrobazia un bel cross dalla sinistra di Varutti. Tocca poi a Sodinha al 9' su punizione dalla distanza: il tiro basso però è troppo centrale e il portiere avversario riesce a bloccare. Ora si stabilizza il match che diventa più equilibrato e anche il Fano prova a farsi vedere senza però arrivare al tiro, ma costringendo i canarini a qualche fallo. Al 22' il primo timido tentativo degli ospiti con Baldini che dalla distanza calcia, ma Gagno può parare senza problemi. Solo due minuti più tardi però arriva il gol del pareggio quando Kanis dalla trequarti vede libero Parlati sulla sinistra e lo serve, quest'ultimo di testa la mette in mezzo all'area dove Barbuti può calciare in rete da distanza ravvicinatissima. Si riaccende allora la partita con il Fano che comincia a crederci e il Modena che non può permettersi di non vincere in questa giornata. Al 36' confusione nell'area dei marchigiani, ma nessuno dei gialloblù riesce a tirare in porta, ci prova allora Sodinha dalla distanza, ma il pallone esce di poco dallo specchio della porta. Nella ripresa parte ancora all'attacco il Modena e crea varie possibilità con Laurenti, Mattioli e Zaro, portando sempre tanti uomini in area, ma sbagliando poi clamorosamente nel momento di tirare in rete. Sfiora il palo Tulissi al 63'; dall'altra parte ci prova Kanis che dalla destra prova un tiro-cross rasoterra che passa a un centimetro dal palo prima di uscire senza che nessuno riesca a toccarlo. Al 73' Zironelli prova a cambiare l'attacco sostituendo Sodinha e Spagnoli con Rossetti e Ferrario. Le ultime fasi di gara sono confuse con le due squadre che non riesco a organizzarsi per creare occasioni importanti. A provarci con più intensità sono i canarini, ma sprecano troppo. Alla fine i padroni di casa hanno la meglio e al 90' tornano in vantaggio con Rossetti che viene lanciato in rete da Perna dalle retrovie e non sbaglia a tu per tu con Viscovo. Rischia qualcosa poi il Moena nei minuti di recupero, ma riesce a portare a casa il risultato.

MODENA (3-4-2-1): Gagno 6; Ingegneri 6, Zaro 6, Perna 6.5; Mattioli 6 (60' Duca s.v.), Davì 6.5, Laurenti 6 (65' De Grazia s.v.), Varutti 6.5; Tulissi 6.5, Sodinha 6 (73' Rossetti 7); Spagnoli 7 (73' Ferrario s.v.). A disp.: Narciso, Stefanelli, Politti, Cargnelutti, Rabiu, Boscolo Papo, Bearzotti, Spaviero. All.: Zironelli

FANO (4-3-3): Viscovo 5.5; Tofanari 5.5, Di Sabatino 5.5, Gatti 5.5, Ricciardi 6; Sapone 5 (54' Marino s.v.), Parlati 6, Carpani 5 (67' Said s.v.); Kanis 6 (87' Di Francesco s.v.), Barbuti 7 (67' Gjuci s.v.), Baldini 6.5. A disp.: Fasolino, Venditti, Massardi, Boccioletti, Diop, Giorgini, Sapone, Sarli, Beduschi. All.: Fontana

ARBITRO: sig. Pirrotta di Barcellona Pozzo di Gotto

RETI: 7' Spagnoli, 24' Barbuti, 90' Rossetti

NOTE: ammonito Varutti.