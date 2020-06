La stagione del Modena Fc finisce qui, la società rifiuta i playoff

"Dopo aver fatto delle attente valutazioni, il nostro club ha deciso di rinunciare alla disputa dei playoff conquistati sul campo dai calciatori gialloblù. La nostra stagione si è dunque chiusa il 22 febbraio con la vittoria centrata al Braglia contro il Sud Tirol". Arriva oggi nel pomeriggio l'annuncio ufficiale del Modena Fc circa la decisione di non proseguire oltre con la stagione.

La decisione di rinunciare agli spareggi è coerente con il voto espresso nell’Assemblea di Lega Pro dove il Modena FC ha sempre optato per la sospensione definitiva del campionato e di ogni attività agonistica.

"Ci preme chiudere le incombenze dell’attuale stagione, e qui stiamo perfezionando gli ultimi dettagli per procedere con il rimborso del rateo degli abbonamenti - spiega la società - E’ stato ovviamente valutato l’aspetto economico, ed il costo per la semplice ripartenza è enorme rispetto al numero di gare che potremmo disputare; inoltre la regolamentazione per il prolungamento dei contratti dei calciatori, altro importante costo aggiuntivo, non è stata ancora varata".

"Anche l’impegno del nostro staff medico è risultato importante nella scelta. I sanitari gialloblù sono quotidianamente al servizio della collettività al Pronto Soccorso di Sassuolo e nello studio di cardiologia nel Centro Medicina dello Sport. Chiedere a loro di dedicarsi 24 ore al giorno al Modena Fc significherebbe sottrarli alla collettività. I medici inoltre ci avevano già comunicato la loro difficoltà nel poter adempiere agli obblighi così come previsti dal protocollo. Il Modena FC è già proiettato sulla prossima stagione, a breve verrà ufficializzato il nuovo direttore sportivo e saranno annunciate le prime operazioni di mercato. Il futuro è cominciato oggi", chiosa la nota del club.

Il Modena avrebbe dovuto affrontare la FeralpiSalò secondo il calendario stilato dalla Lega Pro, ma la gara non si farà. La decisione non può che dividere i supporter del Canarino, tra chi sperava di vedere di nuovo la squadra calcare il manto del Braglia per non cedere sotto il profilo sportivo e chi invece sposa la decsione della società dettata da ragioni economiche.