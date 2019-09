Modena FeralpiSalò 1 - 1 | Canarini subito in vantaggio, pareggia Maiorino

Arriva un pareggio per i canarini al termine del match equilibrato contro al FeralpiSalò. Si cercava la continuità di risultati che è arrivata così come una prestazione vivace, sicuramente più in linea con quella della vittoria di Imola che con quelle viste nelle prime tre partite.

IL MATCH - Subito in vantaggio il Modena che dopo appena 20 secondi manda in gol Rossetti dal limite con un bel tiro che sorprende De Lucia. Al 15' prova a pareggiare la FeralpiSalò con una doppia occasione: prima Maiorino poi Magnino impegnano Gagno in parate difficili da distanza ravvicinata. Si alternano poi le occasioni per le due squadre e al 31' arriva il pareggio degli ospiti: Contessa crossa dalla sinistra verso il secondo palo dove Maiorino salta da solo e la mette nell'angolo alle spalle di Gagno. Nella ripresa il gioco è spesso interrotto da falli a centrocampo. Al 60' si fa vedere Ferrario recupera palla, si gira e prova a calciare dal limite, ma il tiro è centrale e De Lucia non ha problemi a parare. Un minuto più tardi prova la rovesciata Spagnoli, ma il pallone si impenna. Ora il Modena sembra determinato ad andare a vincere la partita e triplice cambio effettuato da Zironelli sembra aver dato una spinta in più. Al 65' tentativo di Scarsella di testa che termina alto sulla traversa. Riprende le misure la FeralpiSalò e il match torna in equilibrio. All'81' punizione potente di Sodinha dalla distanza che sfiora la traversa. Ancora una punizione per i canarini all'86': sulla palla va Pezzella che impegna De Lucia in tuffo. Nei minuti di recupero incredibile parata di Gagno da distanza ravvicinatissima su Caracciolo che approfitta di una grande confusione in area. Al 94' De Lucia prende il pallone con le mani fuori dall'area, ma l'arbitro non se accorge e la partita finisce così.

MODENA (3-5-2): Gagno 6.5; Politti 6, Zaro 6, Perna 6; Laurenti 6 (70′ Varutti s.v.), Davì 6.5, Boscolo Papo 6.5 (55′ Pezzella 6.5), De Grazia 6 (55′ Tulissi s.v.), Bearzotti 6; Spagnoli 6 (70′ Sodinha 6), Rossetti 7 (55′ Ferrario 6). A disp.: Pacini, Narciso, Stefanelli, Cargnelutti, Ingegneri, Mattioli, Rabiu. All.: Zironelli

FERALPISALÒ (3-5-2): De Lucia 6.5; Legati 6.5, Rinaldi 6, Giani 6; Zambelli 6 (83′ Eleuteri s.v.), Magnino 6.5 (70′ Altobelli s.v.), Carraro 6, Scarsella 6.5, Contessa 6.5 (83′ Mordini s.v.); Maiorino 7 (74′ Ceccarelli s.v.), Stanco 6 (70′ Caracciolo s.v.). A disp: Liverani, Altare, Pesce, Guidetti, Hergheligiu, Bertoli, Mauri. All.: Zenoni

ARBITRO: sig. Fiero di Pistoia

RETI: 1′ Rossetti, 31′ Maiorino

NOTE: ammoniti Politti, Contessa, Ferrario, Zaro.