Modena - Fiorenzuola 1-4 | Che scivolone per i canarini

Il Modena incappa in una giornata negativa e subisce la prima sconfitta del campionato al Braglia contro il Fiorenzuola, per 4 reti a 1. La gara dei canarini è nata sotto una cattiva stella, e lo si capisce già al 7’ pt: il giovane Rabiu stende ingenuamente un avversario dentro alla propria area, e il Direttore di Gara commina il penalty che viene realizzato dal piacentino Bigotto. Passano meno di 5 minuti di gioco e gli ospiti raddoppiano con Anastasia, che dal limite sfodera un rasoterra angolatissimo e trafigge nuovamente Dieye. Apolloni inserisce subito Ferrario al posto di Lauria, e il Modena parte in avanti alla ricerca del gol. Dopo un tiro di Boscolo Papo parato dal portiere ospite Libertazzi al 24’ pt ed un intervento dubbio su Ferrario nell’area del Fiorenzuola al 26’ pt, Baldazzi va vicino al pareggio al 30’ pt, con un tiro secco di destro che però scuote la traversa e non trova fortuna.

Da questo momento il protagonista diventa il portiere del Fiorenzuola, che risulterà alla fine il migliore in campo. Libertazzi riesce infatti a salvarsi miracolosamente al 32’ pt in una mischia in area nella quale Ferrario non riesce ad anticiparlo. Al 35’ pt ci prova ancora Baldazzi, che scambia con Ferrario e conclude a lato di pochissimo. Al 40’ pt l’estremo difensore del Fiorenzuola respinge in corner una staffilata dalla distanza di Rabiu, e sul calcio d’angolo conseguente salva nuovamente il risultato sulla conclusione di testa di Ferrario. Il bomber comasco del Modena al 42’ pt riesce anche a gonfiare la rete con uno spettacolare pallonetto, ma il fischietto jesino Giaccaglia annulla per offside, tra le proteste dei gialli. A pochi istanti dall’intervallo ci prova anche Pettarin che gira a rete in rovesciata un cross dalla destra di Ndoj, ma trova ancora una volta l’opposizione di Libertazzi sulla linea di porta. A pochi istanti dall’inizio della ripresa arriva però il terzo gol del Fiorenzuola, siglato ancora da Anastasia che penetra la difesa canarina fino a sferrare un rasoterra che supera Dieye e colpisce il palo; la sfera balla sulla linea di porta del Modena e Dierna la allontana disperatamente in scivolata, ma l’assistente del Direttore di Gara indica il centro del campo e il parziale diventa 0 - 3.

Per i padroni di casa è una mazzata, e il portiere senegalese dei gialli deve impegnarsi per evitare di capitolare nuovamente: al 7’ st tira Alvitrez, Dieye para in corner e sul calcio d’angolo seguente Bigotto di testa coglie la traversa. Un minuto dopo ancora Dieye si salva sempre in corner, non senza fortuna, su una conclusione di Bouhali dalla sinistra. Sull’altro lato del campo al 21’ st lo stesso Bouhali fallisce di pochissimo il quarto gol, dopo aver infilato in profondità la retroguardia di casa. Il Modena però vuole rialzarsi, ed Apolloni inserisce anche Sansovini e Loviso. Il primo conclude alto al 25’ st dal limite, mentre il secondo al 27’ st chiama Libertazzi ad una parata strepitosa con un calcio di punizione.

Al 31’ st il portiere del Fiorenzuola allontana il pallone dalla propria linea di porta su una conclusione di testa di Ferrario, per poi restare a terra colpito da crampi mentre capitan Perna e compagni reclamano la rete, sostenendo all’indirizzo del Direttore di Gara e dell’assistente che la sfera è stata respinta dopo aver varcato la riga bianca. Dopo una sostanziosa perdita di tempo, l’episodio termina con la sostituzione dell’estremo difensore rossonero; il secondo portiere Lupescu al 39’ st respinge una conclusione di Ferrario, ma al 41’ st capitola su calcio di rigore, comminato per fallo di mano di un difensore piacentino e realizzato dallo stesso Ferrario sotto alla curva Montagnani. E’ tardi per cominciare la rimonta, ma il Modena non demorde e continua a provare a segnare ancora. Nel guazzabuglio dell’area del Fiorenzuola le palle più invitanti capitano a Sansovini al 45’ st e a Dierna al 46’ st, ma entrambi non riescono a trovare la via della porta.

Poco dopo Ferrario ci prova ancora con una girata al volo, ma Lupescu si dimostra insuperabile come il predecessore, e respinge per l’ennesima volta in corner. A sancire quanto sfortunata sia stata la gara odierna per i canarini, negli ultimi istanti di gioco arriva anche il quarto gol del Fiorenzuola, segnato da Marra sugli sviluppi di un corner dopo una sortita offensiva in ripartenza. Al fischio finale i tifosi del Modena applaudono sia i propri giocatori che quelli ospiti, e si consolano con il primo posto in classifica dei gialli nel girone D di Serie D.

MODENA F.C. 2018 1

FIORENZUOLA 4

MARCATORI: Bigotto (F) al 7’ pt su calcio di rigore, Anastasia (F) al 13’ pt e al 1’ st,

Ferrario (M) al 41’ st su calcio di rigore e Marra (F) al 48’ st..

MODENA F.C. 2018: Dieye, Pettarin (dall’ 8’st Loviso), Dierna, Rabiu, Boscolo Papo

(dal 3’ st Sansovini), Lauria (dal 24’ pt st Ferrario), Zanoni (dal 15’ st Cortinovis),

Baldazzi, Ndoj, Montella, Perna. A disposizione: Piras, Pettinà, Bellini, Gozzi,

Messori. Allenatore: Luigi Apolloni.

FIORENZUOLA: Libertazzi (dal 34’ st Lupescu), Bedino, Contini (dal 41’ st Ceria),

Alvitrez, Corbari (dal 24’ st Davighi), Varoli, Matera, Bouhali, Bigotto, Saporetti (dal

22’ st Colantonio), Anastasia (dal 13’ st Marra). A disposizione: Famiglietti, Citterio,

Saia. Allenatore: Lucio Brando.

DIREZIONE DI GARA: Filippo Giaccaglia di Jesi (AN) con assitenti il Sig. Nicola

Penasso di Albenga (SV) e il Sig. Ciro di Maio di Molfetta (BA).

AMMONITI: Perna (M), Matera (F), Varoli (F), Alvitrez (F), Contini (F).