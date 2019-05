Modena Fiorenzuola 3 - 2 | I canarini rimontano e vanno in finale play off

IL MATCH - Passa subito in vantaggio il Fiorenzuola al 6' con Rivi che approfitta di un errore dei padroni di casa in difesa e porta in vantaggio i suoi. Il primo tempo scorre senza che il Modena riesca ad avere lo spunto giusto per cercare la reazione. Il più positivo è Sansovini che cerca un tiro parato dal portiere avversario e al 44' colpisce anche una traversa che nega il pareggio ai gialloblù. All'inizio della ripresa, al 47', i canarini trovano il gol grazie a Ferrario che si trova da solo di fronte a D'Apolito e questa volta non sbaglia, regalando ai gialloblù la speranza dei supplementari. Al 68' però ancora gelato il 'Braglia' quando Matera trova un gran tiro da fuori che si infila alle spalle di Piras e getta nello sconforto tutto l'ambiente già scosso per la sconfitta dello spareggio contro la Pergolettese. L'ingresso di Ferretti poi dà una scossa alla squadra guidata da Malverti dopo l'esonero di Bollini e al 77' arriva il nuovo pareggio firmato da Sansovini dal limite dell'area. Nei minuti di recupero arriva il terzo gol del Fiorenzuola, ma viene annullato per fuorigioco e si va così ai supplementari. Nei primi minuti dei tempi supplementari le due squadre riescono ad annullarsi e nessuna delle due riesce a creare occasioni da rete. Al 101' ancora sull'asse Ferretti-Sansovini arriva il vantaggio dei gialloblù: assist preciso del primo e conclusione determinante del secondo che portano sul 3-2 il risultato del match. Non succede altro nel primo supplementare. Nel secondo tempo supplementare il Modena gestisce la vittoria che consente ai canarini di passare il turno e approdare alla finale che deciderà il vincitore dei play off del girone D.

MODENA (4-4-2): Piras; Bellini, Dierna, Perna, Zanoni; Montella (71′ Ferretti), Rabiu (83′ Messori), Pettarin (109′ Calamai), Duca (104′ Berni); Ferrario (113′ Boscolo Papo), Sansovini. A disp.: Dieye, Ndoj, Magliozzi, Falanelli. All.: Malverti

FIORENZUOLA (4-3-3): D’Apolito; Bedino (76′ Contini), Bruzzone, Corbari, Guglieri; Bouhali, Varoli, Tunesi (59′ Matera); Saporetti (73′ Davighi), Rivi (94′ st Saia), Colantonio (67′ Kacorri). A disp.: Bertolazzi , Vago, Cosi, Hathaway. All.: Brando

ARBITRO: Sig. Ermes Fabrizio Cavaliere di Paola

RETI: 6′ Rivi, 47′ Ferrario, 68′ Matera, 77′, 101' Sansovini

NOTE: ammoniti Bedino, Dierna, Sansovini, Pettarin, Perna, Kacorri, Bruzzone, Messori.

