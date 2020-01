Modena Imolese 2 - 2 | I canarini la recuperano nel finale

Risultato giusto per quanto visto in campo, con l'Imolese che forse fa qualcosa in più rispetto ai canarini, ma nel finale è solo Modena che spinge e trova il pareggio con Varutti.

IL MATCH - Il primo tentativo del match è dell'Imolese con Latte Lath che di testa ci prova, ma non inquadra la porta. Arriva poi al 19' il vantaggio dei canarini con Varutti che dalle retrovie lancia Spagnoli sulla destra e l'attaccante calcia forte dal limite battendo Rossi. Rischia tanto poi il Modena al 22' quando concede una doppia occasione a Ferretti, ma in entrambi i casi la palla non trova lo specchio della porta. Risponde poi la squadra di Mignani che attende però sempre troppo quando si tratta dell'ultimo tocco e lascia il tempo agli avversari di recuperare. Bello il cross di Davì al 26' che viene però intercettato in uscita da un buon Rossi. Entra in area Valeau sul ribaltamento di fronte, ma viene chiuso bene dai difensori gialloblù. I ritmi del match sono abbastanza alti, anche se i tiri in porta nella seconda metà di primo tempo scarseggiano. Calcio di punizione dalla sinistra per l'Imolese al 33' sprecata dagli ospiti che permettono addirittura il contropiere al Modena. Incredibile l'occasione di Ferrario al 42' che di testa da distanza ravvicinata schiaccia bene, ma Rossi si supera e la para a terra in due tempi con l'aiuto del palo. Nella ripresa parte all'attacco l'Imolese che sembra determinata a voler recuparare la partita mentre il Modena ha qualche difficoltà in più a tenere il possesso della palla e a creare occasioni. Tenta la rovesciata su corner Checchi al 58', ma si coordina male e spara alto così come Latte Lath dal limite sugli sviluppi del corner successivo. E' un ottimo momento per gli ospiti che al 60' trovano il pareggio con un autogol sfortunatissimo di Davì col pallone che carambola tra Pacini e il centrocampista prima di entrare in rete. Solo due minuti più tardi l'Imolese passa addirittura in vantaggio con Chinellato che riceve un bel cross dalla destra e da dentro l'area calcia di prima potente in porta completamente indisturbato. Effettua allora un doppio cambio Mignani per dare una scossa alla squadra. Al 69' dentro anche De Grazia e Gomes al posto di Muroni e Davì per rendere più offensiva la squadra gialloblù. Le combinazioni in attacco del Modena però non sono efficaci e ad avere il pallino del gioco sono sempre gli ospiti. Vicinissimo a chiudere la partita Checchi che per pochissimi centimetri non arriva a impattare il pallone su corner a due passi dalla porta. Parata incredibile con i piedi di Pacini su Latte Latch che in area fa quello che vuole in velocità. Colpisce male di testa sugli sviluppi di un corner Rossetti che manda altissimo da distanza ravvicinata all'83'. Conquista una buona serie di calci d'angolo il Modena negli ultimi minuti di tempo regolamentare, ma spreca troppo. Calcio di punizione per i gialloblù all'86', palla che viene respinta dalla barriera e finisce sui piedi di Varutti che dalla distanza calcia forte a mezza altezza, buca la barriera ancora schierata e batte Rossi trovando il pareggio, meritato dal Modena negli ultimi minuti.

MODENA (4-3-1-2) Pacini 6; Mattioli 5.5, Zaro 5.5, Ingegneri 5.5, Varutti 7; Davì 5 (69' Bruno Gomes s.v.), Rabiu 5.5, Muroni 6 (69' De Grazia s.v.); Pezzella 5.5 (62' Laurenti s.v.); Spagnoli 6.5 (45' Bearzotti s.v.), Ferrario 6 (62' Rossetti 6). A disp.: Narciso, Bianculli, Giron, Stefanelli, Politti, Boscolo Papo, Spaviero. All.: Mignani

IMOLESE (3-4-1-2) Rossi 6; Boccardi 6, Checchi 6.5, Carini 6; Schiavi 6 (46' Chinellato 7), Maniero 6 (65' Alimi s.v.), Tentoni 6, Valeau 6.5 (57' Ingrosso 6); Belcastro 6 (81' Della Giovanna s.v.); Ferretti 6 (46' Marcucci s.v.), Latte Lath 6. A disp.: Libertazzi, Seri, Alboni, Sall. All.: Atzori

ARBITRO: sig. Acanfora di Castellammare di Stabia

RETI: 19’ Spagnoli, 60' Davì (aut.), 62' Chinellato, 86' Varutti

NOTE: ammoniti Davì, Ferrario, Laurenti.