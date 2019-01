Azimut Leo Shoes Modena-Karlovarsko 3-0 | Le seconde linee di Modena battono la compagine ceca

Terzo turno di Champions League, si gioca mercoledì 16 gennaio Modena-Karlovarsko, alle ore 20.30 al Pala Panini. Modena nel primo turno ha perso 3-0 in casa della Lube, nella seconda giornata invece si è rifatta e ha battuto al Pala Panini contro Kozle, ma il girone è ancora lungo. La terza giornata si gioca ancora in casa contro i cechi del Karlovarsko, squadra dotata di un mix tra giovani e esperti, praticamente tutti autoctoni. La squadra ospite al momento è quarta in Extra Liga, il loro campionato, così come Modena. Vietato abbassare la guardia e puntare al risultato pieno. L’arbitro della partita è Vinaliev.

Ecco i sestetti.

Modena: Keemink, Pinali, Urnaut, Bednorz, Van der Ent, Mazzone, Rossini. All. Velasco.

Karlovarsko : 9) Hudece, 8) O’Dea, 10) Penrose, 19) Zmrhal, 14 ) Patocka, 12) Van Haarlem, 3) Pfeffer/ 1) Beer, All. Novak.

Primo set 26-24 Modena: Punto Urnaut in banda 1-0 Modena. Modena mura l’attacco ospite 2-0. 2-2 Modena murata parità. Van der Ent 4-2 al centro. Penrose batte out 6-3 controllo gialloblu. 7-4 Pinali vincente in banda, le seconde linee partono bene. Haarlem ace vincente 8-7 Modena. 9-9 Pinali in banda convince. Penrose bravo a muro 11-9 Karlovarsko. Patocka 13-11 ace vincente. 14-13 Pinali in banda, in serata sì. 15-14 Bednorz in banda. Penrose vincente 16-15 Modena conduce. Zmrhal ace vincente 16-16. Bednorz batte a rete 18-18. Penrose 20-19 fortunoso. Urnaut pallonetto 21-21. Penrose batte a rete 22-22. 24-23 battuta Karlovasko out, replica Modena 24-24. 25-24 doppia in palleggio per gli ospiti, set point Modena. 26-24 Urnaut chiude il set 26-24 Modena.

Secondo set 25-22 Modena: Urnaut murato in banda 1-0 ospiti. Bednorz pipe 1-1. Urnaut batte out 3-2 Karlovasko. Van der Ent 4-3, Modena rincorre. Bednorz in banda vincentee 5-5. Urnaut convince 7-6 Modena. Mazzone batte a rete 8-7. Pinali in banda 11-7 Modena. Van der Ent 12-8 Modena controlla. Van der Ent al centro 13-10 Modena. 15-11 Pinali fortunoso in pallonetto, Modena vuole chiudere presto il set. 17-12 Bednorz punto di convinzione. 18-14 Pinali in banda. Vasina vincente 19-16 Modena. 21-17 errore ospite in banda. 23-18 errore in servizio, Modena tranquilla. 23-21 pallonetto ospite Modena non può nulla. 24-21 Bednorz in banda set point per Pinali e compagni. 25-22 Urnaut in banda 2-0 Modena.

Terzo set 25-17 Modena : Urnaut punto a muro 1-0 Modena. Zmrhal 1-1. 3-1 punto aerobico di Urnaut 3-1, break Modena. Van der Ent 5-2 ace vincente. Kaliberda in banda 6-3 Modena. 8-3 Pinali in banda, Modena in controllo anche a inizio terzo set. 10-3 Kaliberda in banda. 12-3 ace di Urnaut. 13-3 Urnaut in banda. Karlovarsko si fa sotto 13-6, difficile rimonta, ma squadra d’onore. Zmrhal mura l’attacco gialloblu, vincente 15-9 Modena. Urnaut in banda 16-9 Modena. 18-10 errore ospite in banda, set e partita quasi compromessi. 19-13 Karlovarsko ci prova fino alla fine. 21-16 Patocka al centro vincente. 22-15 invasione ospite a muro. 23-15 Pinali in banda vincente. 24-15 ace Pinali, match point Modena. 25-17 Modena vince 3-0 la terza partita del girone di Champions, si pensa al girone di riorno.

LE PAGELLE - Modena 6,5

Keemink 6,5, Pinali 7,5, Urnaut 7, Bednorz 7, Van der Hent 6,5, Mazzone 6,5, Rossini 6.

INGRESSI - Kaliberda 6,5

Velasco 7