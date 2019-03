Azimut Modena, presentazione Kevin Tillie: "Voglio aiutare la squadra in vista dei play off"

I play off si avvicinano e le squadre vogliono arrivare al top della forma, approfittando anche di colpi “last minute": obbiettivo migliorare il singolo ruolo di riferimento, ma soprattutto il collettivo, in una fase completamente diversa dalla Regular Season. Modena quest’anno ha faticato e non poco soprattutto contro le big, quindi ha cercato di colmare il gap nel reparto schiacciatori con l’acquisto di Kevin Tillie, di nazionalità francese classe ’90. L’esperto finalizzatore transalpino terrà compagnia a Urnaut, Bednorz e Kaliberda, aiutando soprattutto la fase della difesa, suo fondamentale amico.

Kevin ha dato tanto alla pallavolo, ma ha ancora diversi anni da giocare. Ha vinto diversi campionati e coppe, partendo da quello universitario americano, al polacco, fino a quello cinese dal quale proviene. Esperienza anche al Kulubu, nel campionato turco.

Il neo acquisto gialloblu è un figlio d’arte: il padre Laurent è un noto allenatore di volley in Francia, sia a livello di club sia di nazionale, nella quale sono stati insieme, Laurent in panchina e Kevin in campo.

Il numero due gialloblu incomincerà ad allenarsi in gruppo, ama molto il campionato italiano e lo segue parecchio, darà il massimo a livello personale, ma soprattutto a livello di squadra. Gli piace molto attaccare, come ha fatto spesso e volentieri nell’ ultimo periodo cinese, ma soprattutto difendere, fondamentale sofferto quest’anno da Modena. Domenica si va a Siena e sarà già a disposizione.