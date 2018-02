Azimut Modena-Taiwan Excellence Latina 3-0 | I gialli ritrovano vittoria e sorriso in campionato

Settima giornata di Superlega: si gioca Modena-Latina alle ore 18:00 al Pala Panini. L'ultimo turno si è giocata la Coppa Italia a Bari e Modena ha perso in semifinale 3-1 contro la Lube e ha dovuto salutare anche Argenta, vittima di un ingortunio. Da recuperare pure Sabbi in vista dei play-off. Gli arbitri della gara sono i signori Braico e Cappello. Ecco i sestetti. Modena: Bruno, Van Pinali, N'Gapeth, Urnaut, Mazzone, Holt, Rossini. All. Stoytchev. Latina: 5) Sottile, 18) Starovic, 14 ) Ishikawa, 11) Savani, 13) Rossi, 7) Le Goff, 2) Shoji. All. Di Pinto.

Primo set 28-26 : Ishikawa batte out 1-0 Modena. Savani pallonetto 1-1. Urnaut chiude un bello scambio 2-2. 4-2 ace di Starovic. Bruno mura l'attacco si Savani 4-4. Urnaut in pipe 5-5. 6-6 punto in banda di N'Gapeth. 7-6 vincente di Urnaut, su buona difesa di Bruno. 8-6 muro di Pinali su Ishikawa. 9-6 ace di N'Gapeth. Pipe di Savani 9-8 Modena. 9-9 invasione in difesa di Modena, parità ! Urnaut c'è 10-10. Starovic in banda 12-11 per gli ospiti. Starovic batte a rete 13-13 set equilibrato. 14-13 Mazzone comodo comodo. 15-13 ace di Holt. N'Gapeth out 15-15. Le Goff al centro 16-16. Rossi mura N'Gapeth 18-17 per i laziali. Ishikawa punto in banda 19-17. 19-19 Pinali mura Starovic. 21-19 ace di Ishikawa. Muro Urnaut su Savani 21-20 Latina. Holt 21-22. Entra Bossi. 22-22 N'Gapeth in banda. Starovic bomba al centro 23-22 Latina. Scende Bossi. Urnaut punto vincente 23-23, equilibrio totale ! Le Goff al centro 24-23. N'Gapeth vincente, si va ai vantaggi. 25-25 Mazzone mura Ishikawa. Urnaut 26-26. N'Gapeth pipe formidabile set point Modena. 28-26 Holt con un muro chiude il set, 1-0 si va al secondo.

Secondo set 25-17 : Pinali batte out 1-0 Latina. Urnaut in banda 1-1. Starovic vincente 3-1. Ishikawa brutto errore 3-3. Fallo di doppia a Rossi 4-3 Modena. Sottile batte out 6-4 Modena. Urnaut mura Starovic 7-5. Urnaut in banda 8-5 Modena prova la fuga ! Holt al centro 9-6. 10-6 Sottile brutto errore in pallonetto, out. 11-7 Bruno a una mano Holt preciso. 12-9 muro ai danni di Urnaut. Urnaut in banda 14-10 Modena più tranquilla rispetto al primo set. Urnaut murissimo su Starovic 16-10 Modena che tenta la fuga. 17-11 Urnaut per poco non salva l'impossibile. 18-11 Pinali salva di piede e sbatte sul volto punto Modena. Pinali di nuovo a segno 19-12 Modena, set quasi chiuso ! Mazzone batte out 20-13. Urnaut in banda 21-14 Modena. Entra Franciskovic. Holt al centro 23-15 Modena, due punti alla chiusura del set. Savani servizio a rete 24-17 set point Modena. N'Gapeth mura Sottile 25-17 Modena si va al terzo set.

Terzo set 28-26 : Errore di formazione di Pinali 1-0 Latina. N'Gapeth pareggia i conti 1-1. Mazzone al centro 2-2. N'Gapeth vincente su palleggio di Rossini 3-2. Bellissima azione chiusa da N'Gapeth 4-2 Modena. Mazzone al centro 5-2. Urnaut pallonetto vellutato 6-3. Pinali murato 6-5, Latina torna nel set. 7-5 Starovic errore in banda. Holt al centro 8-6 break Modena. Savani batte a rete 9-8 Modena. Urnaut vincente 10-9. 11-10 Rossi invasione nel duello con Bruno. 12-11 Savani non arriva sul pallone. Modena non conclude una bella iniziativa di difesa 12-12. Le Goff vincente per gli ospiti 13-13. 14-13 pipe di N'Gapeth. Pinali in banda 15-14 Modena. 16-15 bomba di N'Gapeth. Mazzone al centro 17-16. Ishikawa batte a rete 18-17 Modena. 19-17 ace di N'Gapeth break per Bruno e compagni. Savani diagonale out 20-17. 21-17 ace di N'Gapeth. Pinali decisivo 22-19 Modena si va verso la fine della gara. Holt mura Savani 23-21 Modena. 24-22 Holt al centro match point per i gialloblu. 24-24 muro di Rossi su Urnaut. 25-24 N'Gapeth in banda. Ishikawa 25-25. N'Gapeth ancora lui 26-25 ! Batte a rete Bruno 26-26. Mazzone al centro 27-26 Modena. 28-26 ace di N'Gapeth Modena vince 3-0 e prende tre punti in classifica.

LE PAGELLE - Bruno 7,5 ; N'Gapeth 8 ; Urnaut 7,5 ; Pinali 6,5 ; Holt 7 ; Mazzone 6,5 ; Rossini 8. Ingrssi: Bossi, Franciskovic s.v. All. Stoytchev 7,5. MVP: Urnaut.